В Одесі незважаючи на карантин дві тисячі будинків залишаться без електроенергії
Масштабне відключення торкнеться жителів селища Більшовик, Великого Фонтану, а також на селища Котовського.
Причина - плановий ремонт електромереж. Про це повідомили у прес-службі «Одесаобленерго», передає Politeka.net.
Старша дочка екс-коханого Корольової потрапила в біду: "Повисла на балконі і..."
Дантес влаштував переполох, засвітивши роздягнену Дорофєєву у ванній: «Ось це так!»
Долар вирішив побити новий рекорд: що буде з курсом валют після вихідних, НБУ розкрив цифри
Женька з "Сватів" без білизни повідала про страждання після зйомок серіалу: "Я більше ніколи не..."
Так, електроенергії не буде за наступним адресами:
1-й Балтський провулок
1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11
З 23:00 по 2:00
1-й провулок 8 Марта
1, 2, 3, 4, 47_1, 5А, 8А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 47
З 23:00 по 2:00
1-й Лютневий провулок
1, 3, 5, 7
З 23:00 по 2:00
1-й Флотський провулок
5, 7а, 7
З 23:00 по 2:00
1-й Кришталевий провулок
8Б, 4б
З 10:00 до 13:00
1-й Чорноморський провулок
5А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 6а, 12а, 15А, 19а, 32_2, 16, 42б, 44а, 32, 36а, 19, 42, 24, 26, 18, 38, 22, 21, 17, 40, 30, 34, 44, 36
З 23:00 по 2:00
1-я Суворовська вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 8а, 4а, 24а, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 9а
З 23:00 по 2:00
10-й Чорноморський провулок
7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
З 23:00 по 2:00
13-й Чорноморський провулок
1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121
З 23:00 по 2:00
2-й Балтський провулок
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а
З 23:00 по 2:00
2-й Лютневий провулок
1А, 1, 7, 7а, 5
З 23:00 по 2:00
2-й Флотський провулок
3, 4, 8
З 23:00 по 2:00
2-й Чорноморський провулок
23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25
З 23:00 по 2:00
2-я Пересипська вулиця
32, 34
З 23:00 по 2:00
3-й Балтський провулок
1, 2, 5А, 3а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214
З 23:00 по 2:00
3-й Готівковий провулок
31А
З 23:00 по 2:00
3-й Флотський провулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
З 23:00 по 2:00
3-й Чорноморський провулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5б, 5а, 16а, 21, 32а, 24а, 18а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
З 23:00 по 2:00
3-тя Пересіпьська
5, 7, 11, 13а, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27
З 23:00 по 2:00
3-тя Суворовська вулиця
2А, 1, 109а, 109_1, 109_2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 109
З 23:00 по 2:00
4-й Балтський провулок
2, 4, 5, 6, 8, 6_3, 10, 11, 12, 14, 9_11
З 23:00 по 2:00
4-й Флотський провулок
1
З 23:00 по 2:00
4-й Чорноморський провулок
1, 2, 3, 15А, 41_А, 2А, 4, 32_А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43
З 23:00 по 2:00
4-я Пересипська вулиця
16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
З 23:00 по 2:00
4-я Суворовська вулиця
2А1, 1, 2, 1а, 2а, 14а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
З 23:00 по 2:00
5-й Балтський провулок
19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
З 23:00 по 2:00
5-й Чорноморський провулок
3, 19_10, 6, 19/10, 10, 8, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5
З 23:00 по 2:00
5-я Суворовська вулиця
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
З 23:00 по 2:00
6-й Балтський провулок
1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21_а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
З 23:00 по 2:00
6-й Чорноморський провулок
2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1
З 23:00 по 2:00
6-я Пересипська вулиця
2, 16А, 3, 9, 13, 7, 15, 1, 12_2, 16, 11, 18, 2А, 11а, 12, 14, 19, 20, 4, 8, 10, 6, 5
З 23:00 по 2:00
7-й Балтський провулок
9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
З 23:00 по 2:00
7-й Чорноморський провулок
6А, 2, 3, 6, 7
З 23:00 по 2:00
7-а Пересипська вулиця
6, 8, 9, 10, 11, 12, 46А, 30а, 42А, 23а, 31А, 14б, 50а, 14а, 10а, 14_1, 9А, 13, 13А, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50
З 23:00 по 2:00
8 Марта улица
1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 77К, 37_2, 77Д, 43А, 77_5, 15а, 9А, 99А, 37Б, 85А, 21_2, 74Б, 46А, 95А, 7_1, 29А, 74а, 81А, 37_1, 67Б, 35а, 37В, 80А, 67А, 77_1, 77Е, 77в, 23а, 47А, 14А, 20А, 22, 45А, 21А, 37А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 771, 774, 776
З 23:00 по 2:00
8-й Балтський провулок
1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7
З 23:00 по 2:00
8-й Чорноморський провулок
1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54
З 23:00 по 2:00
8-я Пересипська вулиця
1, 4, 8, 10, 12, 14, 16
З 23:00 по 2:00
9-й Чорноморський провулок
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
З 23:00 по 2:00
Абрикосова вулиця
2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 45, 48, 49, 51, 105а, 53, 97А, 69А, 47А, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 95, 97, 99, 101, 103, 105
З 10:00 до 13:00
абрикосовий провулок
1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 3А, 17, 19, 21, 25, 27, 29
З 10:00 до 13:00
Аграрна вулиця
1, 2, 5а, 11а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
З 23:00 по 2:00
Балтська дорога
25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 40а, 75б, 64А, 43А, 35а, 32а, 82а, 58А, 45, 62_1, 84а, 46, 47, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 82, 84
З 23:00 по 2:00
Баркасний провулок
1, 1а, 2, 4
З 23:00 по 2:00
Богдана Хмельницького вулиця
23, 25, 27, 29, 31, 33, 52, 54, 58, 64, 66
З 07:00 до 19:00
більшовицький провулок
3, 6, 7, 8_1, 4, 5, 10
З 23:00 по 2:00
В'ячеслава Кирилова вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 9а, 32б, 19а, 3а, 14а, 4а, 1б, 36, 38, 40, 42, 1а
З 23:00 по 2:00
Гаршина вулиця
9, 11ж, 15, 18б4, 7Б, 13а, 9/31, 14а, 9/6, 7А, 14, 18б3, 11, 22, 1а, 11, 5а, 5, 18/16, 9/24, 9 / 4, 7/3, 7в, 5/13, 10, 13/2, 9б, 7б / 1, 920, 18, 14Б, 6, 925, 18В, 18/2, 7 Е, 17, 18а, 9/16 , 4, 8а, 1, 1б, 1в, 1а *, 3/9, 11/17, 12, 11/9, 11д, 11б, 11в, 12/1, 11/12, 9В
З 10:00 до 13:00
Головна вулиця
1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13а, 18б, 3а, 14А, 13, 1а, 7а, 1б, 17а, 22В, 23а, 18а, 5_5а, 22А, 9а, 22Е, 22Г, 22Д, 22Б, 2а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33
З 23:00 по 2:00
Гірська вулиця
2, 7, 13, 16, 9а
З 23:00 по 2:00
Долинська вулиця
13, 14, 14а, 17_3, 17, 33_4, 33/1, 33_1, 19, 21, 23, 25, 27, 33
З 23:00 по 2:00
Дубовий Гай вулиця
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39А, 14 / а, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
З 10:00 до 13:00
Жевахова гора
17, 22, 30, 81
З 23:00 по 2:00
Жевахова вулиця
4, 5, 11_1, 7, 43_1, 49_1, 4а, 61а, 53_3, 21а, 45_2, 37_39, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 92, 94, 53_2
З 23:00 по 2:00
Закарпатська вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 8а, 27А, 31, 52-а, 29_1, 26а, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
З 23:00 по 2:00
Запорізька вулиця
8А, 2, 9, 10, 4/8, 15В, 12, 15А, 15, 16, 18, 19, 192, 1984
З 07:00 до 19:00
Дзвінка вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 7а, 26а, 6, 9, 28А, 19, 23, 8, 10, 22, 17, 11, 18, 21, 20, 24, 30, 7, 13, 15, 32, 26, 28, 16, 12
З 23:00 по 2:00
Кавказька вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26а, 24а, 38а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
З 23:00 по 2:00
Кавказький провулок
4А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
З 23:00 по 2:00
Кар'єрна вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15а, 17А, 18, 16а, 15б, 21, 22, 24
З 23:00 по 2:00
Коблевська вулиця
14, 18, 20, 14/16
З 10:00 до 17:00
Кордонний провулок
3
З 10:00 до 13:00
Красносілка
повністю
З 23:00 по 2:00
літній провулок
2/24, 2/7, 15, 2/14, 5, 5/29, 2, 2/11, 2/21, 5/16, 5/20, 2/22, 1/5, 2/16, 2/9
З 10:00 до 13:00
локомотивна вулиця
1, 3, 1а, 23а, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27
З 23:00 по 2:00
Макаренко вулиця
9, 18А, 7, 1А / 2, 22/15, 22Б, 7Б, 13, 10, 9А, 8, 13Б, 20, 3, 1/1, 7А, 11А, 12, 14, 22А, 16, 1, 3А, 5А, 22, 3/1, 11, 5, 29, 15, 31В, 27А, 21, 18/1, 18/7, 18/3, 18/18, 18, 1А
З 10:00 до 13:00
Мічуріна вулиця
21, 25б, 37, 23, 37а, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27
З 23:00 по 2:00
навігаційний провулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
З 23:00 по 2:00
Ольгіївська вулиця
25, 27
З 10:00 до 17:00
палубна вулиця
9, 9/4, 9/3, 9/2, 9/1
З 10:00 до 13:00
Паустовського вулиця
31, 31_2, 31_1
З 09:00 за 17:00
провулок Олександра Пресич
2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 2а, 7б, 24а, 22, 24, 26
З 23:00 по 2:00
провулок Бориса Кифоренко
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 12а, 16а, 16в, 9а, 4а, 25, 29, 31, 33, 35, 17б
З 23:00 по 2:00
провулок Віктора Діхтіевского
1, 2, 3, 4, 11а, 5а, 7а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
З 23:00 по 2:00
провулок Володимира Терещенка
13а, 7
З 23:00 по 2:00
провулок Ігоря Кисельова
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 12а, 11, 13а, 14а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
З 23:00 по 2:00
провулок Неплях
1, 2, 3, 10, 2а, 5а, 4, 5, 12
З 23:00 по 2:00
провулок Олега Андрійцев
1, 3, 6, 7
З 23:00 по 2:00
провулок Олега Стороженко
2, 8а, 6, 8, 10
З 23:00 по 2:00
провулок Юрія Асєєва
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 57а, 23, 35/1, 1а, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
З 23:00 по 2:00
Писарева улица
34, 40В, 28, 30, 32, 36, 38, 30А, 40Б, 40а
З 10:00 до 13:00
площа Мічуріна
2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 14а, 17а, 20, 3а, 23а, 14_1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
З 23:00 по 2:00
Перемоги вулиця
4, 6, 8
З 23:00 по 2:00
посівна вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18а, 10а, 50а, 17, 21б, 28а, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
З 23:00 по 2:00
Посмітного вулиця
22
З 09:00 за 17:00
ПРІЛІМАННА
7
З 23:00 по 2:00
провулок Янтарний Майський пров.
8, 8/3, 8/2, 7, 7Г4, 8/1, 6
З 10:00 до 13:00
прокатна вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 3а, 1б, 4а, 1а, 2а, 6, 1в, 8, 10, 12
З 23:00 по 2:00
Професори Каришковського вулиця
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 22а, 23Б, 38, 25_27, 17а, 30а, 14А, 23А, 12_14, 47а, 4_2, 8А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60
З 23:00 по 2:00
Прохоровская вулиця
51, 53, 55, 57, 59, 61
З 07:00 до 19:00
рівності вулиця
88, 90, 91, 92, 98, 100, 102, 104, 195, 196
З 10:00 до 13:00
ринкова вулиця
7, 8
З 23:00 по 2:00
сільська вулиця
повністю
З 23:00 по 2:00
спуск 8 Марта
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4а, 4Б, 9, 11
З 23:00 по 2:00
СУХИЙ ЛИМАН
повністю
З 10:00 до 13:00
Тімірязєва вулиця
34
З 10:00 до 13:00
Лютнева вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 34а, 23а, 2а, 20_6, 49а, 42А, 55а, 1а, 10_2, 12а, 54а, 33б, 50, 13а, 42Б, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 33а
З 23:00 по 2:00
Флотська вулиця
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 9а, 27а, 29а, 2А, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29
З 23:00 по 2:00
Фонтанська дорога
76/12, 82А, 76/18, 76/22, 76/14, 106/40, 76/15, 106/37, 76/9, 84/7, 78/6, 86/5, 86/14, 78/5, 86/11, 82а / 1
З 10:00 до 13:00
горбиста вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
З 23:00 по 2:00
кришталева вулиця
2, 6, 8, 10, 4А, 4
З 10:00 до 13:00
Кришталевий провулок
5, 6, 7, 8, 9, 10
З 10:00 до 13:00
Чорноморський провулок
повністю
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