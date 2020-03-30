В Одесі незважаючи на карантин дві тисячі будинків залишаться без електроенергії

Масштабне відключення торкнеться жителів селища Більшовик, Великого Фонтану, а також на селища Котовського.

Причина - плановий ремонт електромереж. Про це повідомили у прес-службі «Одесаобленерго», передає Politeka.net.

Так, електроенергії не буде за наступним адресами: