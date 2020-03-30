Нова тиждень принесе різке похолодання, яке жителі Одеси відчують вже у вівторок

Зі свіжим прогнозом погоди на весь тиждень одеситів ознайомили метеорологи, інформує  Politeka.

Згідно з їх даними, похолодання принесе арктичний антициклон Кейвон, який насувається на Одесу і встановить свій вплив в середині тижня. Він принесе опади у вигляді  мокрого снігу і штормовий вітер. Також очікуються заморозки. А ось весняне потепління почне повертатися до Одеси лише в кінці тижня.

Понеділок, 30 березня, ще порадує теплом одеситів теплом. В цьому день очікується сонячна погода. Без опадів. Вітер північно-західний.

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Температура повітря складе +7 +15 градусів.

У вівторок, 31 березня, температура повітря почне зниження: вночі буде від +2 до +3, вдень – всього +4  +9 градусів вище нуля. Очікується мокрий сніг. Буде дути шквальний вітер зі швидкістю  10 -15 метрів в секунду. Вологість складе  60-26%

У середу, 1 квітня, в Одесі буде ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря залишиться без змін +2+9 градусів. Вітер змінний зі швидкістю  5,3-2,7 метрів в секунду.

У четвер, 2 квітня, вночі похолодає до мінус один, вдень – потеплішає до +9. Мінлива хмарність, без опадів  і майже безвітряно.

В останній робочий день вночі стовпчик термометра опуститься нижче нуля, а ось вдень потеплішає до +11 градусів. Прогнозується малохмарна і безвітряна погода. Опадів не очікується. 

У суботу, 4 квітня , в Одесу повернеться справжня весняна погода. Прогнозується різке потепління і ясне небо. Без опадів. Вітер південний. Температура повітря покаже  +5 +16 градусів.

5 квітня, небо знову затягнеться хмарами. Опадів не прогнозується. Температура без змін. Вітер північно-східний.

у Неділю, 5 квітня. Розчарує одеситів похмурою погодою, однак буде тепло і сухо. Вітер північно-східний. Температура повітря становитиме  +5 +16 градусів.

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