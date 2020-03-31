В Одеській області при дивних обставинах зникла дівчина

Про зникнення в поліцію повідомили родичі неповнолітньої, передає Politeka.net, з посиланням на інформацію прес-служби Нацполиции області.

За даними правоохоронців, 17-річна Тетяна Борчук, яка проживає в селі Троїцьке Любашівського району пішла з дому 29 березня і пропала.

Таня зростанням 165 см, худорлявої статури, волосся русяве, очі карі. З особливих прикмет у дівчини є на правій руці татуювання — «любов».

Неповнолітня була одягнена в зелену картату кофту з капюшоном, темно-сині джинси, кросівки.

«Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчини, просять повідомити в Любашівський ВП за телефонами (04864) 2-25-73, (04864) 2-22-44 або по спецлінії «102», - звернулися до поліції.



Раніше ми писали, в Одесі була оголошена в розшук 14-річна дівчинка, яка вийшла з будинку в масці і зникла.

За інформацією поліції, встановлюється місце знаходження неповнолітньої Панфілової Маргарити Вадимівни, 2006 року народження.

Відомо, що дівчинка-підліток ще 16 березня пішла з дому у Суворовському районі Одеси, і до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети Маргарити: на вигляд 14-15 років, зріст близько 160 — 165 см, середньої статури, карі очі, світло-русяве середньої довжини волосся, обличчя кругле.

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