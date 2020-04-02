Через найсильнішу пожежу на території Дністровських плавнів вигоріла величезна територія заповідника
Перша інформація про пожежу стала з'являтися в місцевих пабликах, передає Politeka.net. (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).
Як видно на кадрах, вогонь і чорні клуби диму охопили величезну територію. Причиною загоряння стала суха трава та очерет.
Слідом за очевидцями з'явилася офіційна інформація від співробітників обласного ДСНС.
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Пожежники відзначили, що за відсутність під'їзних шляхів до вогнищ загоряння вони почали проводити гасіння пожежі на доступних ділянках.
Площа пожежі становила приблизно 9 гектар. Загрозу населеним пунктам вогонь не ніс.
У теж час, на НП гнівно відреагувала прес-служба Нижньодністровського національного природного парку. Ось що вони написали на своїй сторінці у Facebook:
"Загоряння сталося ще вночі, в районі 43-45 км траси Одеса-Рені. Вранці полум'я вже стіною рухалася на південь, у напрямку до човнової станції, що на правому березі річки, навпроти с. Маяки. Близько 13:00 горіло в декількох вогнищах, вздовж Старого Турунчука і вздовж траси».
Співробітники заповідника повідомили ДСНС і власними силами намагалися загасити вогонь. Але ні їм, ні рятувальникам це не вдалося. Вигоріли великі площі.
"Т*пих двоногих істот, які з власних інтересів систематично підпалюють куточки природи по всій країні, оголошеннями і попередженнями не зупинити. Тільки спільні дії працівників ПЗФ з представниками поліції, ДСНС та волонтерами можуть зупинити цю біду", – відзначили в прес-службі.
Нагадаємо, пекельна пожежа в готелі Одеси обростає загадками: «це кубло», з'явилося моторошне відео.
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