Через найсильнішу пожежу на території Дністровських плавнів вигоріла величезна територія заповідника

Перша інформація про пожежу стала з'являтися в місцевих пабликах, передає Politeka.net. (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Як видно на кадрах, вогонь і чорні клуби диму охопили величезну територію. Причиною загоряння стала суха трава та очерет.

Слідом за очевидцями з'явилася офіційна інформація від співробітників обласного ДСНС.

Пожежники відзначили, що за відсутність під'їзних шляхів до вогнищ загоряння вони почали проводити гасіння пожежі на доступних ділянках.

Площа пожежі становила приблизно 9 гектар. Загрозу населеним пунктам вогонь не ніс.

У теж час, на НП гнівно відреагувала прес-служба Нижньодністровського національного природного парку. Ось що вони написали на своїй сторінці у Facebook:

"Загоряння сталося ще вночі, в районі 43-45 км траси Одеса-Рені. Вранці полум'я вже стіною рухалася на південь, у напрямку до човнової станції, що на правому березі річки, навпроти с. Маяки. Близько 13:00 горіло в декількох вогнищах, вздовж Старого Турунчука і вздовж траси».

Співробітники заповідника повідомили ДСНС і власними силами намагалися загасити вогонь. Але ні їм, ні рятувальникам це не вдалося. Вигоріли великі площі.

"Т*пих двоногих істот, які з власних інтересів систематично підпалюють куточки природи по всій країні, оголошеннями і попередженнями не зупинити. Тільки спільні дії працівників ПЗФ з представниками поліції, ДСНС та волонтерами можуть зупинити цю біду", – відзначили в прес-службі.

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