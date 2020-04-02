Через найсильнішу пожежу  на території Дністровських плавнів вигоріла величезна територія заповідника

Перша інформація про пожежу стала з'являтися в місцевих пабликах, передає Politeka.net.  (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

 Як видно на кадрах, вогонь і чорні клуби диму охопили величезну територію. Причиною загоряння стала суха трава та очерет.

 Слідом за очевидцями з'явилася офіційна інформація від співробітників обласного ДСНС.

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Пожежники відзначили, що за  відсутність під'їзних шляхів до вогнищ загоряння вони почали проводити гасіння пожежі на доступних ділянках.

Площа пожежі становила приблизно 9 гектар. Загрозу населеним пунктам вогонь не ніс.

У теж час, на НП гнівно відреагувала   прес-служба Нижньодністровського національного природного парку. Ось що вони написали на своїй сторінці у Facebook:

"Загоряння сталося ще вночі, в районі 43-45 км траси Одеса-Рені. Вранці полум'я вже стіною рухалася на південь, у напрямку до човнової станції, що на правому березі річки, навпроти с. Маяки. Близько 13:00 горіло в декількох вогнищах, вздовж Старого Турунчука і вздовж траси».

Співробітники заповідника повідомили ДСНС і власними силами намагалися загасити вогонь. Але ні їм, ні рятувальникам це не вдалося. Вигоріли великі площі.

"Т*пих двоногих істот, які з власних інтересів систематично підпалюють куточки природи по всій країні, оголошеннями і попередженнями не зупинити. Тільки спільні дії працівників ПЗФ з представниками поліції, ДСНС та волонтерами можуть зупинити цю біду", – відзначили в прес-службі.

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