В одеській багатоповерхівці пролунав вибух

Інцидент, який стався близько 10 години вечора 2 квітня на третьому поверсі, налякав мешканців багатоквартирного будинку на вулиці Краснова. Про це передає Politeka.net, з посиланням на ГУНП в Одеській області.

На місце НП прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та рятувальники.

За попередніми даними фахівців, вибухнув саморобний вибуховий пристрій на сходовому майданчику будинку.

На щастя, про жертви і постраждалих не повідомляється. Відомо, що пошкоджені вікна в будинку. Обставини з'ясовують правоохоронці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частини 4 ст. 296 КК України «хуліганство».

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За словами правоохоронців, 17 березня, в поліцію надійшло анонімне повідомлення про загрозу вибуху у одному з адміністративних будівель на території Приморського району.

Наголошується, що працівниками спеціальних служб ретельно обстежили територію і ніяких вибухових пристроїв, які загрожували б життю або здоров'ю людей, виявлено не було.

Після цього поліція приступила до пошуків лжеминера, і незабаром його затримала.

«Підривником» виявився 41-річний чоловік, який зізнався у скоєному.

Він пояснив свій вчинок тим, що просто хотів виплеснути своє невдоволення життям.

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