В одеській багатоповерхівці пролунав вибух
Інцидент, який стався близько 10 години вечора 2 квітня на третьому поверсі, налякав мешканців багатоквартирного будинку на вулиці Краснова. Про це передає Politeka.net, з посиланням на ГУНП в Одеській області.
На місце НП прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та рятувальники.
За попередніми даними фахівців, вибухнув саморобний вибуховий пристрій на сходовому майданчику будинку.
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На щастя, про жертви і постраждалих не повідомляється. Відомо, що пошкоджені вікна в будинку. Обставини з'ясовують правоохоронці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частини 4 ст. 296 КК України «хуліганство».
Раніше ми писали, в Одесі копи затримали чоловіка, який погрожував підірвати будинок.
За словами правоохоронців, 17 березня, в поліцію надійшло анонімне повідомлення про загрозу вибуху у одному з адміністративних будівель на території Приморського району.
Наголошується, що працівниками спеціальних служб ретельно обстежили територію і ніяких вибухових пристроїв, які загрожували б життю або здоров'ю людей, виявлено не було.
Після цього поліція приступила до пошуків лжеминера, і незабаром його затримала.
«Підривником» виявився 41-річний чоловік, який зізнався у скоєному.
Він пояснив свій вчинок тим, що просто хотів виплеснути своє невдоволення життям.
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