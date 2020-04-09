Вночі 8 квітня жителі Одеси спостерігали супермісяць
Величезна повний місяць зійшов в небі і виглядав просто фантастично.
Це, звичайно ж, не могли не запам'ятати фотографи, які поділилися чудовими кадрами в мережі.
Відомо, що в цей день супутник знаходився в 357 тис. км від Землі, тоді як найчастіше ця відстань становить 384 тис. км.
Фоторепортаж оприлюднила місцеве видання
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Раніше ми писали про те, що відомий астролог Влад Росс попередив українців чого не можна робити в повний місяць.
Ні в якому разі не можна сваритися, вирішувати фінансові питання. Також радять відмовитися від важливих справ і не ризикувати життям.
На період повні 8 квітня астролог закликав українців:
Відмовитися від поїздок навіть на невеликі відстані;
Не сідати за кермо;
Не літати – можуть падати літаки.
Як відомо, повний Місяць наділяють містичними і магічними властивостями, а Супермісяць вважає ще більш важливим днем. Згідно з народними повір'ями, у цей день можна змінити своє життя, якщо загадати правильне бажання.
Відзначимо, в 2020 році над Україною буде ще 10 повнолуння. Наступне відбудеться 7 травня, на небі з'явився «Квіткова місяць», а 5 червня – «Полунична».
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Також Politeka писала, що одеситів здивувало неймовірне явище над морем, фото: "Суперсолнце".