Вночі 8 квітня жителі Одеси спостерігали супермісяць

Величезна повний місяць зійшов в небі і виглядав просто фантастично.

Це, звичайно ж, не могли не запам'ятати фотографи, які поділилися чудовими кадрами в мережі.

Відомо, що в цей день супутник знаходився в 357 тис. км від Землі, тоді як найчастіше ця відстань становить 384 тис. км.

Фоторепортаж оприлюднила місцеве видання Думская.net.

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Раніше ми писали про те, що відомий астролог Влад Росс попередив українців чого не можна робити в повний місяць.
Ні в якому разі не можна сваритися, вирішувати фінансові питання. Також радять відмовитися від важливих справ і не ризикувати життям.

На період повні 8 квітня астролог закликав українців:

Відмовитися від поїздок навіть на невеликі відстані;

Не сідати за кермо;

Не літати – можуть падати літаки.

Як відомо, повний Місяць наділяють містичними і магічними властивостями, а Супермісяць вважає ще більш важливим днем. Згідно з народними повір'ями, у цей день можна змінити своє життя, якщо загадати правильне бажання. 

Відзначимо, в 2020 році над Україною буде ще 10 повнолуння. Наступне відбудеться 7 травня, на небі з'явився «Квіткова місяць», а 5 червня – «Полунична».

Нагадаємо, коли настане православна, католицька і єврейська Пасха 2020.

Як повідомляла Politeka, з'явився місячний посівний календар на квітень 2020: шпаргалка для фермера і садівника.

Також Politeka писала, що одеситів здивувало неймовірне явище над морем, фото: "Суперсолнце".