Вночі 8 квітня жителі Одеси спостерігали супермісяць

Величезна повний місяць зійшов в небі і виглядав просто фантастично.

Це, звичайно ж, не могли не запам'ятати фотографи, які поділилися чудовими кадрами в мережі.

Відомо, що в цей день супутник знаходився в 357 тис. км від Землі, тоді як найчастіше ця відстань становить 384 тис. км.

Фоторепортаж оприлюднила місцеве видання Думская.net.

Раніше ми писали про те, що відомий астролог Влад Росс попередив українців чого не можна робити в повний місяць.

Ні в якому разі не можна сваритися, вирішувати фінансові питання. Також радять відмовитися від важливих справ і не ризикувати життям.

На період повні 8 квітня астролог закликав українців:

Відмовитися від поїздок навіть на невеликі відстані;

Не сідати за кермо;

Не літати – можуть падати літаки.

Як відомо, повний Місяць наділяють містичними і магічними властивостями, а Супермісяць вважає ще більш важливим днем. Згідно з народними повір'ями, у цей день можна змінити своє життя, якщо загадати правильне бажання.

Відзначимо, в 2020 році над Україною буде ще 10 повнолуння. Наступне відбудеться 7 травня, на небі з'явився «Квіткова місяць», а 5 червня – «Полунична».

Нагадаємо, коли настане православна, католицька і єврейська Пасха 2020.

Як повідомляла Politeka, з'явився місячний посівний календар на квітень 2020: шпаргалка для фермера і садівника.

Також Politeka писала, що одеситів здивувало неймовірне явище над морем, фото: "Суперсолнце".