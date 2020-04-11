Стало відомо, яка погода буде на вихідних
Синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів попередили жителів, що в суботу в Одесі та області очікуються заморозки, передає Politeka.net
В Одесі буде ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без істотних опадів.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вночі 3-5 °С тепла, вдень 14-16 °C
В Одеській області - мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вночі 2-7 °С тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0-2 °С, вдень 13-18 °C
На автодорогах області видимість добра.
Погода різко зміниться, сніг і мороз обрушаться на Україну в розпал весни: свіжий прогноз
Гафта поховали: з'явилися несподівані подробиці про легенду радянського кіно
Машина Ляшко розбилася в ДТП: перші кадри з місця аварії, "врізалася у фургон і..."
Комаровський розкрив, чому в Україні немає повального мору: «Епідемія сильніша там, де...»
У неділю ранок і вечір в Одесі будуть ясними, вдень очікується хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 13 квітня південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 2-7 °С тепла, вдень 12-17 °С тепла, 13 квітня 14-19 °С тепла.
Раніше ми повідомляли про те, що Великдень в Україні буде дуже прохолодною. За словами синоптика Леоніда Горбаня, друга декада березня буде холодною і з опадами. Спочатку квітня потеплішає, але ближче до Великодня очікується сильне похолодання.
Як повідомляла Politeka, синоптики попередили про різку зміну погоди: кому не пощастить.
Також Politeka писала, що погода влаштує українцям американські гірки: важливе попередження, «вдарить по…».