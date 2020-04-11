Стало відомо, яка погода буде на вихідних

Синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів попередили жителів, що в суботу в Одесі та області очікуються заморозки, передає Politeka.net

В Одесі буде ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без істотних опадів.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-5 °С тепла, вдень 14-16 °C

В Одеській області - мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7 °С тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0-2 °С, вдень 13-18 °C

На автодорогах області видимість добра.

У неділю ранок і вечір в Одесі будуть ясними, вдень очікується хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 13 квітня південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 2-7 °С тепла, вдень 12-17 °С тепла, 13 квітня 14-19 °С тепла.

Раніше ми повідомляли про те, що Великдень в Україні буде дуже прохолодною. За словами синоптика Леоніда Горбаня, друга декада березня буде холодною і з опадами. Спочатку квітня потеплішає, але ближче до Великодня очікується сильне похолодання.

У зв'язку з цим синоптики рекомендують не ховати далеко теплий одяг. Справжнє тепло прийде в Україну, згідно з його прогнозом, лише в кінці квітня. А ось у травні буде велика посуха.

Як повідомляла Politeka, синоптики попередили про різку зміну погоди: кому не пощастить.

Також Politeka писала, що погода влаштує українцям американські гірки: важливе попередження, «вдарить по…».