В Одесі вантажний потяг злетів з рейок і почалася пожежа

Аварія сталася вночі в Одесі в районі 1-ї Застави. Про це повідомили випадкові очевидці в соціальних мережах, оприлюднивши відео з місця НП, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як стало відомо, локомотив зійшов з рейок і пробив бетонну стіну. На місці події спалахнув пожежа.

Про постраждалих поки немає жодного інформації.

На місці події працюють співробітники поліції і рятувальники, які з'ясовують всі обставини події.

Раніше ми писали, в Одеській області зійшли з рейок два вагони-цистерни зі зрідженим газом.

Масштабне транспортна пригода трапилося на під'їзній колії станції Ізмаїл.

«Під час виконання маневрової роботи тепловозом на ділянці під'їзного шляху між стрілочними переводами стався схід двох вантажних вагонів зі скрапленим газом пропаном, що відноситься до 2 класу небезпечних речовин. Країна призначення вантажу – Румунія», повідомили залізничники.

Варто відзначити, що поруч з місцем, де стався схід, розташовані житлові та промислові будівлі.

Трохи пізніше в цьому ж місці вдруге зійшла з рейок цистерна з газом пропаном

Грузовой поезд сошел с рельсов ночью в Одессе в районе 1-й Заставы. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Локомотив пробил бетонную стену. На месте происшествия разгорелся пожар. Информации о пострадавших пока нет. Обстоятельства происшедшего выясняются. Gepostet von Трасса Е-95 am Sonntag, 12. April 2020

Нагадаємо, трагедія сталася на одеському вокзалі: «вийшла з поїзда», відео

Як повідомляла Politeka, поїзд зійшов з рейок в Одеській області: кадри НП

Також Politeka писала, що пасажирський потяг зійшов з рейок: багато постраждалих.