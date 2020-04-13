перед Великоднем Тиждень покаже одеситам свою мінливість, починаючи від штормового вітру і дощу і закінчуючи істотним потеплінням

Як  передає Politeka.net з посиланням на метеорологів, на страсний тиждень за Одесу розгорнеться справжня боротьба між циклонами і антициклонами, в результаті місто  опиниться під впливом атмосферних фронтів.

У понеділок, 13 квітня, погода буде ясною і сонячною, без опадів.

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Однак ближче до обіду посилиться штормовий вітер, пориви якого сягатимуть 15-20 метрів в секунду. Температура повітря становитиме  +6 +13 градусів.

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У вівторок, 14 квітня, буде хмарна погода, вдень без опадів, увечері йтиме дощ. Шквальний вітер  продовжуватиме вирувати в Одесі, пориви сягатимуть до 15 - 20 метрів. Температура повітря вночі – від одного до шести градусів тепла, вдень потеплішає до +7 + 14.В з

У середу, 15 квітня, весь день буде лити дощ, штормовий вітер також продовжити бушувати.

Вночі температура повітря – від 2 до 6 градусів вище нуля, вдень +7 +14.

У четвер, 16 квітня, в Одесі проясниться. Небо буде ясним  на протязі всього дня. Вітер вщухне. Температура повітря трохи підвищиться і становитиме +7 +16  градусів, опадів не передбачається.

У п'ятницю, 17 квітня, небо в Одесі знову буде похмурим, але без опадів.  Очікується істотне потепління. Температура повітря прогріється до  +9 +17 градусів.

Субота, 18 квітня, стане найспекотнішим днем на цьому тижні. Погода буде малохмарної та вітряної, а ввечері розгуляється вітер. Без опадів. 

Температура вночі становитиме 5-9 градусів тепла. Вдень стовпчики термометра покажуть аж  20 градусів.

У неділю на Великдень у місті буде сонячно. Температура повітря трохи знизиться і становитиме 6-17 градусів вище нуля.  Вітер західний. Без опадів.

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