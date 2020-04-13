В Одесі оголосили штормове попередження через ураган, який приніс циклон під назвою "Таня"

В Одесі та області найближчим часом і до кінця доби 13 квітня очікуються пориви вітру 15-20 метрів в секунду. Про це повідомили в Укргідрометцентрі, передає Politeka.net

За прогнозами синоптиків, новий циклон "Таня" з епіцентром у Скандинавії принесе ураганний вітер. Втім, штормовий вітер буде південним і принесе потепління в місто.

У зв'язку з негодою одеситів закликали бути обережними і дотримуватися основні рекомендації при сильному вітрі. Це означає, що треба уникати перебування поруч з деревами, рекламними щитами і слабоукрепленными конструкціями.

Раніше ми писали, тиждень перед Великоднем покаже одеситам свою мінливість, починаючи від штормового вітру і дощу і закінчуючи істотним потеплінням.

Субота, 18 квітня, стане найспекотнішим днем на цьому тижні. Погода буде малохмарної та вітряної, а ввечері розгуляється вітер. Без опадів.

Температура вночі становитиме 5-9 градусів тепла. Вдень стовпчики термометра покажуть аж 20 градусів.

У неділю на Великдень у місті буде сонячно. Температура повітря трохи знизиться і становитиме 6-17 градусів вище нуля. Вітер західний. Без опадів.

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Як повідомляла Politeka, синоптики попередили про різку зміну погоди: кому не пощастить.

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