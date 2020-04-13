В Одесі оголосили штормове попередження через ураган, який приніс циклон під назвою "Таня"
В Одесі та області найближчим часом і до кінця доби 13 квітня очікуються пориви вітру 15-20 метрів в секунду. Про це повідомили в Укргідрометцентрі, передає Politeka.net
За прогнозами синоптиків, новий циклон "Таня" з епіцентром у Скандинавії принесе ураганний вітер. Втім, штормовий вітер буде південним і принесе потепління в місто.
У зв'язку з негодою одеситів закликали бути обережними і дотримуватися основні рекомендації при сильному вітрі. Це означає, що треба уникати перебування поруч з деревами, рекламними щитами і слабоукрепленными конструкціями.
Мати Балана засоромила Кароль несподіваною витівкою: "Значить, він-таки одружується!"
Джамала чесно зізналася в своїй страшній недузі: "На 40 днів помістили в..."
Кароль і Балан вже живуть разом: несподіване відео, працівник каналу проговорився
Термінову заяву зробили в МОЗ про скасування карантину: "Через 10 днів..."
Раніше ми писали, тиждень перед Великоднем покаже одеситам свою мінливість, починаючи від штормового вітру і дощу і закінчуючи істотним потеплінням.
Субота, 18 квітня, стане найспекотнішим днем на цьому тижні. Погода буде малохмарної та вітряної, а ввечері розгуляється вітер. Без опадів.
Температура вночі становитиме 5-9 градусів тепла. Вдень стовпчики термометра покажуть аж 20 градусів.
У неділю на Великдень у місті буде сонячно. Температура повітря трохи знизиться і становитиме 6-17 градусів вище нуля. Вітер західний. Без опадів.
Нагадаємо, битва циклонів розгориться за Одесу: якою буде погода у передвеликодній тиждень
Як повідомляла Politeka, синоптики попередили про різку зміну погоди: кому не пощастить.
Також Politeka писала, що погода влаштує українцям американські гірки: важливе попередження, «вдарить по…».