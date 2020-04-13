В Одеському морському порту були помічені дельфіни, які влаштували справжнє шоу людям

Група дельфінів грала, підпливала до самого причалу, і навіть випригувала з води. Таке відео з'явилося в мережі YouTube на каналі "Одеський Перископчик" у понеділок, 13 квітня, передає Politeka.net (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

На записі видно, як морські тварини ловлять рибу і насолоджуються чистою водою прямо біля причалу в порту Одеси.

Раніше ми писали, зграя дельфінів підпливла до одеського узбережжя і порадувала відпочиваючих на пляжі своїми іграми у воді.

«Доброго ранку улюблений місто. Сьогодні вранці у нас були гості… Дарую гарний настрій!» — написала одеситка.

На кадрах можна побачити кілька морських тварин, які пірнали і виринали в воді.

Користувачі мережі почали з захопленням коментувати побачене.

«Отже, ставридка підійшла», — припустив один з користувачів.

Також ми писали, мешканці Крыжановки під Одесою виявили на березі Чорного моря труп загадкового морської тварини.

Спочатку місцеві ЗМІ повідомили, що на узбережжі викинуло труп дельфіна, заплуталася в мережах, проте пізніше очевидці уточнили, що насправді це був не дельфін, а морська свиня.

За словами одеситів, вони часом помирають, коли занадто близько підпливають до берега.

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