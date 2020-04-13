В Одеському морському порту були помічені дельфіни, які влаштували справжнє шоу людям
Група дельфінів грала, підпливала до самого причалу, і навіть випригувала з води. Таке відео з'явилося в мережі YouTube на каналі "Одеський Перископчик" у понеділок, 13 квітня, передає Politeka.net (Щоб подивитися - проскролльте вниз)
На записі видно, як морські тварини ловлять рибу і насолоджуються чистою водою прямо біля причалу в порту Одеси.
«Ось і мародерство, чого і слід було очікувати»: тривожна НП сколихнула Україну, заява поліції
Дженніфер Лопес приголомшила зовнішністю без макіяжу і зачіски, зірку не впізнати: реальні фото
Мейхер потужно переспівала хіт Пугачової і справила фурор, відео: "Гордість України!"
Мати Балана засоромила Кароль несподіваною витівкою: "Значить, він-таки одружується!"
Раніше ми писали, зграя дельфінів підпливла до одеського узбережжя і порадувала відпочиваючих на пляжі своїми іграми у воді.
«Доброго ранку улюблений місто. Сьогодні вранці у нас були гості… Дарую гарний настрій!» — написала одеситка.
На кадрах можна побачити кілька морських тварин, які пірнали і виринали в воді.
Користувачі мережі почали з захопленням коментувати побачене.
«Отже, ставридка підійшла», — припустив один з користувачів.
Спочатку місцеві ЗМІ повідомили, що на узбережжі викинуло труп дельфіна, заплуталася в мережах, проте пізніше очевидці уточнили, що насправді це був не дельфін, а морська свиня.
За словами одеситів, вони часом помирають, коли занадто близько підпливають до берега.
Нагадаємо, натовпи одеситів прийшли в храми з букетами в розпал карантину, відео
Як повідомляла Politeka, одесити вимагають прибрати тапчани на пляжі: що для цього потрібно зробити
Також Politeka писала, скандал гримить на одеському пляжі: «Скоро море буде платним», кадри