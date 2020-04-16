Одеські поліцейські з гонитвою затримували банду заїжджих гастролерів, які промишляли крадіжками в нашому місті

Як повідомляє місцеве видання « Думська », всі разом вони становили злочинне угруповання з Грузії.

Як стало відомо, члени банди викрали 5 тисяч доларів автомобіля «Тойота» на вулиці Отамана Чепіги. Після цього грабіжники намагалися втекти на автомобілі Lancia з польськими номерами, проте поліція змогла їх наздогнати і провести затримання на Миколаївській дорозі, біля 7-ї Пересыпской.

Наголошується, що всі злочинці вже раніше судимі за вчинення майнових злочинів в Україні.

Раніше ми писали про нічної погоні в Одесі.

Пізно ввечері патрульні поліцейські помітили автомобіль Renault Kangoo, який рухався без включеного світла фар. Вони спробували зупинити авто, але водій таку вимогу проігнорував.

Після цього почалася гонитва, яка тривала близько 30 хвилин. Автомобіль переслідували з вулиці Бреуса до Середньофонтанської в Одесі кілька екіпажів.

При цьому порушник кілька разів піддавав небезпеці інших водіїв і в результаті скоїв наїзд на паркан.

Щоб зупинити автомобіль, патрульним довелося застосувати зброю. В результаті «гонщику» довелося зупинитися біля баскетбольного майданчика,

Водієм виявився 29-річний чоловік з ознаками наркотичного сп'яніння. Він пояснив, що намагався піти від патрульних, бо мав при собі заборонені речовини наркотичного походження.

Нагадаємо, гучне пограбування стався в Одеську область: по тривозі піднято Нацгвардія, фото

Як повідомляла Politeka, пенсіонер вчинив зухвале пограбування на Одещині.

Також Politeka писала, Одесу накрила хвиля пограбувань: подробиці приводять в заціпеніння