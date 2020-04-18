На великодні вихідні в Одесі піде дощ

З новим прогнозом погоди жителів ознайомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

У суботу, 18 квітня, ранок та день в Одесі очікуються хмарними.

Вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-10 °С тепла, вдень 15-17 °C

Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі та вранці місцями невеликий дощ, вдень без опадів.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 5-10 °С тепла, вдень 14-19 °C

На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимисть1-2 км.

На Великдень хмари в Одесі вже з ранку надовго займуть своє місце під сонцем, та похмура погода буде триматися до самого вечора. Увечері очікується сильний дощ.

Вітер північно-західний, вдень південно-східний 9-14 м/с.

Температура вночі 3-8 °С тепла, вдень 12-17 °C

Раніше ми писали, в найближчому майбутньому на території Одеської області може опинитися під водою.

за Причиною назрівання катастрофи стане льодовик Туэйтс в Антарктиді, який вже зараз втрачає 252 млрд тонн льоду кожен рік. Застереження зробили фахівці Університету Орегони.

Вчені за допомогою дрона проаналізувати потоки води, які омивають льодовик і результати дослідження виявилися досить невтішними: з усіх сторін льодовик оточений потоками теплою глибинної океанічної води.

Нагадаємо, що вчені розгадали древню таємницю Антарктиди: "розкішні ліси і болота", кадри.

А ще Politeka писала, що синоптики терміново звернулися до українців, жертв тисячі: "Отрута ляже над містами і селами".

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