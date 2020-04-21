В Одеській області все більше медиків інфікується китайським вірусом

Так, станом на вівторок, 21 квітня, в Одеському регіоні лабораторно підтверджено 19 випадків серед медичних працівників. Таку інформацію озвучив головний санітарний лікар області Віталій Гончаров в ході брифінгу.

За його даними статистика захворюваності небезпечним вірусом серед медиків в Одеській області виглядає наступним чином:

Подільськ - 8 випадків,

Одеса - 4 випадки,

Біляївка - 2 випадки,

Ізмаїл - 1 випадок,

Теплодар - 1 випадок,

Білгород-Дністровський - 1 випадок,

Кілійський - 1 випадок,

Кодимський - 1 випадок.

Раніше ми писали, в Подільську Одеської області пройшли прощання з сімейним лікарем, який помер від китайської недуги.

Медика проводжали в останній шлях у дворі міської лікарні. На похорон допустили колег померлого, але їм довелося дотримувати всі запобіжні заходи. Ховали лікаря закритій труні. Людей до нього не підпускали і всі присутні стояли на відстані один від одного.

Відзначимо, що всього в Подольську інфіковано 37 людина, і майже всі - в міській лікарні. Серед них відразу вісім медпрацівників.

У зв'язку з цим цю лікарню закрили на двотижневий карантин. Всі співробітники і пацієнти пройдуть ПЛР-тестування, а всі приміщення продезінфікують.

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