В Одеській області все більше медиків інфікується китайським вірусом

Так, станом на вівторок, 21 квітня, в Одеському регіоні лабораторно підтверджено 19 випадків серед медичних працівників. Таку інформацію озвучив  головний санітарний лікар області Віталій Гончаров в ході брифінгу.

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За його даними статистика захворюваності небезпечним вірусом  серед медиків в Одеській області виглядає наступним чином:

  • Подільськ - 8 випадків,
  • Одеса - 4 випадки,
  • Біляївка - 2 випадки,
  • Ізмаїл - 1 випадок,
  • Теплодар - 1 випадок,
  • Білгород-Дністровський - 1 випадок,
  • Кілійський - 1 випадок,
  • Кодимський - 1 випадок.

Раніше ми писали, в Подільську Одеської області пройшли прощання з сімейним лікарем, який помер від китайської недуги.

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Медика проводжали в останній шлях у дворі міської лікарні. На похорон допустили колег померлого, але їм довелося дотримувати всі запобіжні заходи. Ховали лікаря закритій труні. Людей до нього не підпускали і всі присутні стояли на відстані один від одного.

Відзначимо, що всього в Подольську інфіковано  37 людина, і майже всі - в міській лікарні. Серед них відразу вісім медпрацівників.

У зв'язку з цим цю лікарню закрили на двотижневий карантин. Всі співробітники і пацієнти пройдуть ПЛР-тестування, а всі приміщення продезінфікують.

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