Під час карантину в курортній частині Одеси гуляють кози
З помітили в районі Аркадії.
Відповідний знімок розмістив на своїй сторінці в Фейсбук одеський журналіст Максим Войтенко, передає Politeka.net
"Екологія покращилася настільки, що в Аркадію повернулися кози", - підписав знімок він, маючи на увазі те, що на вулицях у розпал карантину людей стало менше і тварини відчувають себе спокійніше.
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Одесити не пройшли повз і почали обговорювати побачене, зазначивши, що рогату худобу там був помічений і раніше.
«Вони там завжди були», «Ну козлов там завжди було достатньо», «Так, козлов там вистачає і баранів з гір, хоч і не сезон», «Да це стадо там кожен день. У голодні часи жеруть навіть мокрий картон», «Це чоловіки, вигнаних дружинами з дому під час карантину. Запитаєте, чому виглядають козлами? Водиці з калюжі попили», «Там десь поруч, бабуся в чалмі», - пишуть в мережі.
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