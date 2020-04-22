У середу 22 квітня в Одесі та області похолоднішає, аж до заморозків

З новим прогнозом погоди жителів ознайомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

Безхмарним небо в Одесі буде лише вранці - день та вечір очікуються похмурими. Без опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі на термометрах покаже 4-6 ° С тепла, вдень 12-14 °C

Одеській області метеорологи обіцяють мінливу хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6 °С тепла, на поверхні грунту та місцями у повітрі заморозки 0-3 °С, вдень 11-16 °C

На автодорогах області видимість добра.

В старовину помітили, що можна очікувати сухого літа, якщо до цього дня ще не встановилась стабільна тепла погода.

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за Причиною назрівання катастрофи стане льодовик Туэйтс в Антарктиді, який вже зараз втрачає 252 млрд тонн льоду кожен рік. Застереження зробили фахівці Університету Орегони.

Вчені за допомогою дрона проаналізувати потоки води, які омивають льодовик і результати дослідження виявилися досить невтішними: з усіх сторін льодовик оточений потоками теплою глибинної океанічної води.

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