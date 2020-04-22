Останній раз їх бачили 21 квітня

За останню добу в Одесі та області зникли дві дівчини

Про пропажу повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net

21 квітня поточного року з дому пішла і не повернулася 15-річна одеситка Романюк Марина Павлівна. Про зникнення доньки в поліцію повідомили її родичі.

Прикмети Марини: на вигляд 15-16 років, зріст 150 см, худорлявої статури, волосся русяве нижче плечей, очі блакитні.

Була одягнена в чорну куртку, світло-блакитні джинси, помаранчеву кофту, білі кросівки.

Крім того, в Любашівським районі Одеській області поліція оголосила в розшук 17-річну Борчук Тетяну Сергіївну.

Відомо, що жителька села Троїцьке пішла з дому 21 квітня поточного року і до теперішнього часу її місце знаходження невідомо.

Прикмети Тані: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся русяве, очі карі.

Особливі прикмети: на правій руці татуювання - "любов".

Була одягнена: у зелену картату кофту з капюшоном, темно-сині джинси, кросівки.

В поліції переконливо просять, при отриманні будь-якої інформації про місце знаходження дівчат, повідомляти за телефонами (04864) 2-25-73, (04864) 2-22-44, (048) 779-42-52 або на спецлінію «102».

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