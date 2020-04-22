В мережі показали, які одеські ринки закрили на карантин, а які ні
Після того, як в Офісі президента пригрозили меру Одеси, Геннадій Труханов нашвидкоруч зібрав комісію, щоб закрити всі продуктові ринки міста. Втім, закрилися не всі базари.
Місцеві
Сьогодні, 22 квітня, ринок «Привоз» вперше закрили після введення карантину. Щоправда, на одній з входів висить табличка «Санітарний день».
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На ринку все-таки є люди — працівники, які обробляють територію дезінфікуючими засобами. Крім них, працює кілька магазинчиків, які знаходяться із зовнішнього боку воріт. Це точки з продуктами, побутовою хімією і зоотоварами.
Не працюють Черьомушки, Київський, Південний і Північний ринки.
Звернемо увагу, що біля ринку Черьомушки триває стихійна торгівля. Тут як і раніше стоять лотки та ящики з овочами, фруктами та іншими товарами.
Пустує навіть ринок "Доріжка" на вулиці Бочарова, з яким довго і безуспішно воювали місцеві влади. Точки з продуктами не працюють – відкриті тільки декілька пунктів з продажу масок і антисептиків. Поліцейські перевіряють роботу точок.
Проте в Одесі продовжує працювати "Новий ринок". За словами однієї з продавщиць, «наказу закриватися не було».
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