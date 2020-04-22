Ще вчора працювали, а сьогодні ні

В мережі показали, які одеські ринки закрили на карантин, а які ні

Після того, як в Офісі президента пригрозили меру Одеси, Геннадій Труханов нашвидкоруч зібрав комісію, щоб закрити всі продуктові ринки міста. Втім, закрилися не всі базари.

Місцеві ЗМІ показали, як ринки функціонують, а які ні.

Сьогодні, 22 квітня, ринок «Привоз» вперше закрили після введення карантину. Щоправда, на одній з входів висить табличка «Санітарний день».

На ринку все-таки є люди — працівники, які обробляють територію дезінфікуючими засобами. Крім них, працює кілька магазинчиків, які знаходяться із зовнішнього боку воріт. Це точки з продуктами, побутовою хімією і зоотоварами.

Не працюють Черьомушки, Київський, Південний і Північний ринки.

Звернемо увагу, що біля ринку Черьомушки триває стихійна торгівля. Тут як і раніше стоять лотки та ящики з овочами, фруктами та іншими товарами.

Пустує навіть ринок "Доріжка" на вулиці Бочарова, з яким довго і безуспішно воювали місцеві влади. Точки з продуктами не працюють – відкриті тільки декілька пунктів з продажу масок і антисептиків. Поліцейські перевіряють роботу точок.

Проте в Одесі продовжує працювати "Новий ринок". За словами однієї з продавщиць, «наказу закриватися не було».

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