У Кілійському районі Одеської області новий китайський вірус був виявлений у маленької дитини

Як передає Politeka.net , про це повідомив голова Кілійської ОТГ Павло Бойченко на своїй сторінці у Фейсбуці.

За його словами, в селі Шевченкове підтверджений ще один випадок небезпечної інфекції. Хвороба виявлена у дитини 2019 року народження.

При цьому Бойченко зазначив, що дитина відчуває себе добре.

«Всього в Кілійському районі це 7-й випадок зараження. Сформована ситуація викликає серйозні побоювання і тривогу», - написав він.

За інформацією голови, вірус був діагностований у дитини з сім'ї, де раніше він був виявлений у дорослих.

В коментарях місцеві жителі додали, що хворому хлопчику ще не виповнився рік.

При цьому всього в Одеській області лабораторно підтверджено 151 випадок. З них 44 людини — жителі Одеси.

В інфекційній лікарні перебуває 21 пацієнт з лабораторно підтвердженим діагнозом, з них 11 — жителі Одеси.

Три людини знаходяться у важкому стані, при цьому не потребують проведення ШВЛ. Всі пацієнти у віці старше 60 років, з них один - одесит, двоє - іногородні.

15 пацієнтів знаходяться в стані середньої тяжкості, троє — в задовільному стані. Пацієнтів на ШВЛ в інфекційній лікарні немає. За добу сюди надійшли 16 осіб з підозрою, яким проводиться обстеження.

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