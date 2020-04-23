В Одесі деякі медики зможуть їздити безкоштовно у громадському транспорті, однак далеко не всі

Зокрема, одеська мерія прийняла рішення на час карантину дозволити медпрацівникам опорних лікарень, які задіяні в  лікуванні  хворих китайським вірусом, їздити безкоштовно у трамваях і тролейбусах,  передає Politeka.net.

Директор департаменту міського господарства Дмитро Жеман повідомив, що вже віддруковані 5 тис. спеціальних посвідчень, які роздадуть працівникам опорних медустанов. До них відносяться інфекційна лікарня, міські клінічні лікарні №1,5,10,11, «Центр невідкладної медичної допомоги», дитяча лікарня №3, пологовий будинок №2, а також обласний лабораторний центр і протичумної інститут.

трамвай, громадський транспорт

Наголошується, що безкоштовний проїзд для медиків буде діяти на час карантину.

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За станом на ранок 23 квітня число людей, у яких підтверджений COVID-19, збільшилася на 16 і склала 167.  З них 50 осіб – це одесити.

За даними Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, на стаціонарному лікуванні в інфекційній лікарні перебувають 22 пацієнта з лабораторно підтвердженим діагнозом, при цьому жителів Одеси  - 12.

Летальних випадків зареєстровано три. В Подольську Одеської області  померли 60-річний лікар і 61-річна жінка.

Також 23 квітня стало відомо про смерть одесита. Чоловікові було 56 років і він страждав рядом супутніх захворювань.

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