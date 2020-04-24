На травневі свята поліція Одеси буде працювати в посиленому режимі
А організаторів масових зборищ на травневі свята і, зокрема, 2 травня, притягнуть до кримінальної відповідальності.
Таку заяву зробив глава поліції в Одеській області Олег Бех під час брифінгу, передає Politeka.net
Олег Бех повідомив, що пройти на одеські кладовища в поминальні дні мешканці та гості міста не зможуть, оскільки ворота і хвіртки будуть закриті.
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Біля них будуть екіпажі патрульної поліції. Священнослужителі будуть вести служби режимі онлайн. При цьому тільки 6 червня можна буде сходити пішки на кладовищі.
Олег Бех попередив, що будь-які мирні зборів на 1 і 2 травня заборонені.
Він також пригрозив організаторам зборів кримінальною відповідальністю, учасникам – админпротоколами.
Раніше ми писали, після того, як в Офісі президента пригрозили меру Одеси, Геннадій Труханов нашвидкоруч зібрав комісію, щоб закрити всі продуктові ринки міста.
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Також закриті всі інші ринки, без винятку. Не працюють Черемушки, Київський, Південний і Північний ринки, закритий відомий ринок "Доріжка". До останнього функціонував "Новий ринок", однак і він припинив свою роботу.
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