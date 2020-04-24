В Одесі стався спалах китайської інфекції в будинку пристарілих
Як повідомив головний санітарний лікар регіону Віталій Гончаров там одночасно захворіли п'ятеро людей, при чому три з них – це медпрацівники, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Як стало відомо, перший випадок стався 17 квітня.
Гончаров зазначив, що спалах стала можливою через недотримання санітарно-протиепідемічного режиму.
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Санітарний лікар переконаний, що зараження медиків відбувається із-за порушення правил і рекомендацій Моз.
У той же час станом на 24 квітня всього в Одеській області зафіксовано 169 випадків, за минулу добу діагноз підтверджений у 8 осіб. Найбільше випадків інфекції зареєстровано в Одесі, Подільському та Біляївському районах.
Раніше ми писали, у Кілійському районі Одеської області китайський новий вірус був виявлений у немовляти.
Про це повідомив голова Кілійської ОТГ Павло Бойченко на своїй сторінці у Фейсбуці.
За його словами, в селі Шевченкове підтверджений ще один випадок небезпечної інфекції. Хвороба виявлена у дитини 2019 року народження. Хлопчик, якому ще немає й року, відчуває себе добре. При цьому вірус був діагностований у дитини з сім'ї, де раніше він був виявлений у дорослих.
«Всього в Кілійському районі це 7-й випадок зараження. Сформована ситуація викликає серйозні побоювання і тривогу», - написав він.
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