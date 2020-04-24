З них більше половини медики

В Одесі стався спалах китайської інфекції в будинку пристарілих

Як повідомив головний санітарний лікар регіону Віталій Гончаров там одночасно захворіли п'ятеро людей, при чому три з них – це медпрацівники, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як стало відомо, перший випадок стався 17 квітня.

Гончаров зазначив, що спалах стала можливою через недотримання санітарно-протиепідемічного режиму.

Санітарний лікар переконаний, що зараження медиків відбувається із-за порушення правил і рекомендацій Моз.

У той же час станом на 24 квітня всього в Одеській області зафіксовано 169 випадків, за минулу добу діагноз підтверджений у 8 осіб. Найбільше випадків інфекції зареєстровано в Одесі, Подільському та Біляївському районах.

Раніше ми писали, у Кілійському районі Одеської області китайський новий вірус був виявлений у немовляти.

Про це повідомив голова Кілійської ОТГ Павло Бойченко на своїй сторінці у Фейсбуці.

За його словами, в селі Шевченкове підтверджений ще один випадок небезпечної інфекції. Хвороба виявлена у дитини 2019 року народження. Хлопчик, якому ще немає й року, відчуває себе добре. При цьому вірус був діагностований у дитини з сім'ї, де раніше він був виявлений у дорослих.

«Всього в Кілійському районі це 7-й випадок зараження. Сформована ситуація викликає серйозні побоювання і тривогу», - написав він.

❗️Щотижневий онлайн-брифінг щодо епідемічної ситуації у регіоні, посилення карантину у Подільську та роботи поліції у поминальні дні. У заході також беруть участь в. о директорки обласного департаменту охорони здоров’я, головний санлікар Одещини та керівництво Національної поліції. Gepostet von Максим Куций am Donnerstag, 23. April 2020

Нагадаємо, одеситів почнуть "ловити" на камеру, термінове попередження: "З наступного тижня..."

Також Politeka писала, "після свят вздрогнем": в мережі розкрили справжні масштаби епідемії на Одещині

А ще Politeka повідомляла, одеситам показали наслідки великодніх свят на карантині: промовисті фото