Незважаючи на заборону, частина ринку «Привоз» все ж працює

Поліція проінформована про це і було складено кілька десятків протоколів у відношенні торговців. Про це повідомив голова одеської поліції Олег Бех, пишуть місцеві ЗМІ.

Також після заборони на роботу ринків поліція перевірила роботу 51 торгує іноземця. Виявилося, що 23 з них не мають права знаходиться на території України.

«Зараз збираються матеріали для подальшого вирішення питання про їх перебування в країні. Законні строки перебування в Україні закінчилися», – зазначив Олег Бех.

За даними місцевих ЗМІ, на Привозі зараз працюють м'ясний і рибний корпуси «Нового Привозу», частина з боку вулиці Преображенської теж, є лотки стихійної торгівлі, але їх мало.

На воротах з вулиці Преображенської стоїть тільки один охоронець. Всі інші входи закриті. Всередину пускають тільки співробітників, поліції немає.

В Одесі подейкують, що весь "Привоз" фактично контролює впливовий місцевий бізнесмен Володимир Галантерник.

Раніше, він був одним з найближчих соратників і бізнес-партнерів мера Одеси Геннадія Труханова, проте останнім часом між ними сильно зіпсувалися відносини. Тому ринок закрили. Зараз люди Галантерника, намагаються "вирішити питання" по роботі ринку в Києві - вже безпосередньо на Банковій.

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