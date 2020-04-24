Незважаючи на заборону, частина ринку «Привоз» все ж працює
Поліція проінформована про це і було складено кілька десятків протоколів у відношенні торговців. Про це повідомив голова одеської поліції Олег Бех, пишуть місцеві
Також після заборони на роботу ринків поліція перевірила роботу 51 торгує іноземця. Виявилося, що 23 з них не мають права знаходиться на території України.
«Зараз збираються матеріали для подальшого вирішення питання про їх перебування в країні. Законні строки перебування в Україні закінчилися», – зазначив Олег Бех.
Потужний вибух прогримів в Одесі, Свято-Успенський монастир у вогні: "Підпалили в трьох місцях", фото
Девальвація гривні, запуск транспорту і нові виплати для українців – головне за ніч
Виплати під загрозою: екстрена заява Фонду соцстрахування, грошей вистачить не всім
Демі Роуз, Альона Омович й інші моделі помірялися пишними принадами: навіть Кардашьян позаздрить
За даними місцевих ЗМІ, на Привозі зараз працюють м'ясний і рибний корпуси «Нового Привозу», частина з боку вулиці Преображенської теж, є лотки стихійної торгівлі, але їх мало.
На воротах з вулиці Преображенської стоїть тільки один охоронець. Всі інші входи закриті. Всередину пускають тільки співробітників, поліції немає.
В Одесі подейкують, що весь "Привоз" фактично контролює впливовий місцевий бізнесмен Володимир Галантерник.
Раніше, він був одним з найближчих соратників і бізнес-партнерів мера Одеси Геннадія Труханова, проте останнім часом між ними сильно зіпсувалися відносини. Тому ринок закрили. Зараз люди Галантерника, намагаються "вирішити питання" по роботі ринку в Києві - вже безпосередньо на Банковій.
Нагадаємо, одеситів почнуть "ловити" на камеру, термінове попередження: "З наступного тижня..."
Також Politeka писала, "після свят вздрогнем": в мережі розкрили справжні масштаби епідемії на Одещині
А ще Politeka повідомляла, одеситам показали наслідки великодніх свят на карантині: промовисті фото