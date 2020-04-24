Одеські поліцейські очікують на сплеск злочинності вже в травні місяці

Всьому виною карантин у країнах ЄС. Про це заявив в ході брифінгу начальник одеської поліції Олег Бех, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскроллте сторінку до кінця)

«З травня очікується приїзд гастролерів у зв'язку з тим, що європейські країни будуть закриті, ми вже бачимо, що буде відповідний сплеск злочинності на території регіону», - розповів він.

У теж час він відзначив, що в період карантину знизився рівень таких злочинів як, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, крадіжки, грабежі, розбійні напади, хуліганство і т. д.

Однак при цьому, Бех звернув увагу, що активізувалися шахраї.

«Це шахрайство стосовно громадян, які замовляють медичні препарати та засоби індивідуального захисту в мережі Інтернет, заволодіння майном під виглядом «проведення дезінфекції» приміщень», - зазначив начальник.

Також вымогаются кошти у громадян під приводом того, що їх родичі нібито перебувають у важкому стані в лікарні і для їх лікування від вірусу необхідні гроші.

«Кожен день ми реєструємо 5-10 випадків «розбору» автотранспорту. Знімають і б'ють скла, знімають номерні знаки, акумулятори, знімають колеса… Крадуть речі з залишених без нагляду машин», - зазначив Бех.

Крім того, за його даними, зловмисники часто виманюють у людей великі суми для «викупу з поліції», нібито затримала їх родичів.

❗️Щотижневий онлайн-брифінг щодо епідемічної ситуації у регіоні, посилення карантину у Подільську та роботи поліції у поминальні дні. У заході також беруть участь в. о директорки обласного департаменту охорони здоров’я, головний санлікар Одещини та керівництво Національної поліції. Gepostet von Максим Куций am Donnerstag, 23. April 2020

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