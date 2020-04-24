Одеські поліцейські очікують на сплеск злочинності вже в травні місяці
Всьому виною карантин у країнах ЄС. Про це заявив в ході брифінгу начальник одеської поліції Олег Бех, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскроллте сторінку до кінця)
«З травня очікується приїзд гастролерів у зв'язку з тим, що європейські країни будуть закриті, ми вже бачимо, що буде відповідний сплеск злочинності на території регіону», - розповів він.
У теж час він відзначив, що в період карантину знизився рівень таких злочинів як, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, крадіжки, грабежі, розбійні напади, хуліганство і т. д.
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Однак при цьому, Бех звернув увагу, що активізувалися шахраї.
«Це шахрайство стосовно громадян, які замовляють медичні препарати та засоби індивідуального захисту в мережі Інтернет, заволодіння майном під виглядом «проведення дезінфекції» приміщень», - зазначив начальник.
Також вымогаются кошти у громадян під приводом того, що їх родичі нібито перебувають у важкому стані в лікарні і для їх лікування від вірусу необхідні гроші.
«Кожен день ми реєструємо 5-10 випадків «розбору» автотранспорту. Знімають і б'ють скла, знімають номерні знаки, акумулятори, знімають колеса… Крадуть речі з залишених без нагляду машин», - зазначив Бех.
Крім того, за його даними, зловмисники часто виманюють у людей великі суми для «викупу з поліції», нібито затримала їх родичів.
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