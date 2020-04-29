Одіозний російський пропагандист Сергій Кургінян, якого називають батьком ідеї "русского мира", заговорив про розпад України

Так, пропагандист Кремля заявив, Україна нібито рухається до свого розпаду, тому що не відмовилася від колоніальної залежності від США. За його словами, одна з головних помилок української влади полягає в тому, що вони не усвідомили зміни світових тенденцій і не прийшли в "лоно Росії", коли вона кликала.

Такими нетверезими думками затятий українофоб поділився в прямому ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі Росія 1.

До всього іншого, він звинуватив владу України в "неправильній політиці", яка нібито призведе до того, що наша країна розвалиться. Крім того, він заявив, що в цьому випадку Росія відразу забере території Одеси, Херсона, Миколаєва та Дніпропетровська.

"Влада України сама наближає момент, коли українська держава перестане існувати. І коли це станеться, Росія не залишить український народ в біді. Наближається час, коли ми будемо допомагати Одесі, будемо допомагати Херсону, Миколаєву… про Дніпропетровськ поки не говорю. Це буде потім", - заявив речник Кремля.

За його словами, Росія зацікавлена в цих українських містах, тому готова їх "врятувати" від України.

"Це наш вітальний життєвий інтерес. Тут і наш геополітичний інтерес, і наша повага до українського народу, і наш жах перед тією гидотою, яку ви продовжуєте і нарощуєте. Тому ми їх врятуємо", - резюмував ненависник України.

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