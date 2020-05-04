В Одеській області був помічений прапор з забороненою в Україні символікою

Інцидент стався 1 травня в одному з сіл у Роздільнянському районі Одеської області, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу регіонального  ГУНП.

Як з'ясувалося, 52-річний чоловік вирішив вивісити на даху свого будинку прапор неіснуючого СРСР.

За його словами, таким він хотів відсвяткувати Міжнародний день праці.

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Поліцейські вилучили у порушника  прапор, і завели на нього кримінальну справу за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, розповсюдження комуністичної, і нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

За подібну витівку  чоловікові загрожує до 5 років в'язниці  з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Україні заборонено розповсюдження комуністичної, і нацистської символіки. Також діє заборона на пропаганду комуністичної та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Заробити можна до 5 років в'язниці.

Крім цього, за виготовлення і носіння «георгіївської» стрічки українцям загрожує штраф у розмірі 5 100 гривень або арешт на 15 діб.

полиция, Киев

Раніше ми писали, поліцейські зловили 15-річну мешканку Одеської області, яка прийшла на Куликове поле у футболці із забороненою радянською символікою. Про це повідомляє прес-служба ГУНП Одеської області.

З'ясувалося, що дівчинка-підліток приїхала до Одеси з Лиманського району.

Вона була доставлена у відділення поліції, де розповіла, що не знала про те, що зображення на одязі є забороненими.

Копи провели роз'яснювальну бесіду і склали адмінпротокол на її батька.

 