В Одеській області був помічений прапор з забороненою в Україні символікою
Інцидент стався 1 травня в одному з сіл у Роздільнянському районі Одеської області, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу регіонального ГУНП.
Як з'ясувалося, 52-річний чоловік вирішив вивісити на даху свого будинку прапор неіснуючого СРСР.
За його словами, таким він хотів відсвяткувати Міжнародний день праці.
Погода зіпсує українцям цілий день, синоптики приголомшили прогнозом: до чого готуватися
Кухар з "Танців з зірками" вперше показала другу маму своїх дітей: "Багато хто впізнає її обличчя"
Камінська жорстко зганьбилася під час ефіру з Поляковою: "Слава, це кошмар!"
Банки змінюють правила прийому платежів, грядуть масові перевірки карт і штрафи: заява НБУ
Поліцейські вилучили у порушника прапор, і завели на нього кримінальну справу за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, розповсюдження комуністичної, і нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.
За подібну витівку чоловікові загрожує до 5 років в'язниці з конфіскацією майна.
Нагадаємо, в Україні заборонено розповсюдження комуністичної, і нацистської символіки. Також діє заборона на пропаганду комуністичної та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Заробити можна до 5 років в'язниці.
Крім цього, за виготовлення і носіння «георгіївської» стрічки українцям загрожує штраф у розмірі 5 100 гривень або арешт на 15 діб.
Раніше ми писали, поліцейські зловили 15-річну мешканку Одеської області, яка прийшла на Куликове поле у футболці із забороненою радянською символікою. Про це повідомляє прес-служба ГУНП Одеської області.
З'ясувалося, що дівчинка-підліток приїхала до Одеси з Лиманського району.
Вона була доставлена у відділення поліції, де розповіла, що не знала про те, що зображення на одязі є забороненими.
Копи провели роз'яснювальну бесіду і склали адмінпротокол на її батька.
Нагадаємо, фаната «руського світу» покарали в Одесі: «так буде з кожним», кадри з місця
Як повідомляла Politeka, любителі «руського світу» влаштувала шабаш в Одесі
Також Politeka писала, 2 травня 2018 в Одесі згадують жертв страшної бійні, що сталася в центрі міста в 2014 році.