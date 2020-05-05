Вже з'явилося розпорядження від МОН

У зв'язку з продовження карантину в Україні у всіх школах навчальний процес завершиться дистанційно

Таку заяву зробила прес-служба Міністерства освіти, передає Politeka.net.

За словами в. о. міністра освіти і науки України Любомири Мандзій, послаблення карантину, які почнуть діяти з 11 травня, не стосуються роботи установ освіти, і вони продовжують дистанційне навчання.

Календар навчання виглядає наступним чином:

- до 31 травня проходитимуть заняття;



- до 1 липня має бути завершено навчальний рік;



- до 15 червня школи завершують оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв досягнень і розкладів навчальних досягнень.



- протягом червня школи на педагогічних радах розглядають питання про переведення учнів у наступний клас.

При цьому випускники 11 класів отримають документ про освіту після проходження ЗНО.

У Міносвіти також повідомили, що попередньо скасована державна підсумкова атестація для учнів 4 та 9 класів.

Також для запобігання поширення епідемії відомство рекомендує утриматися від проведення останніх дзвоників та випускних вечорів.

Звернемо увагу, що Кабмін продовжив карантин в Україні до 22 травня. При цьому з 11 травня передбачено пом'якшення окремих обмежувальних заходів.

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві освіти підготували два сценарії проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Так, якщо обмеження скасують на початку червня, то ЗНО можна буде провести вже в червні, основну сесію - з 25 червня.

Якщо терміни карантину будуть продовжені, то пробне ЗНО проведуть у серпні, а сесію почнуть 25 серпня.

Державна підсумкова атестація для учнів 4 та 9 класів в 2020 році скасовано.

Нагадаємо, українські школярі будуть вчитися літа: "зате скасують...", що придумали в Міносвіти.

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