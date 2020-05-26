Нашестя павуків зафіксували на території Одеської області

Відповідні кадри розмістив відомий біолог Іван Русев на своїй сторінці в Фейсбук, передає Politeka.net.

Він показав, як тисячі павутин вистилають трав'янисту рослинність в Національному природному парку «Тузлівський лимани».

«І всі їхні господарі, в цей час, вже трапезують, або ще чекають своєї жертви. Це павук – звичайний хрестовик. Головними ворогами павуків є численні види птахів і ящірки», - написав учений.

За словами Русєва, хрестовик зазвичай поселяється в кронах дерев, кущів, очереті, на травах. Він між гілками влаштовує ловчі мережі, а з листя робить собі притулок. Павуки-хрестовики через кожні один-два дні тчуть нову, так як ловча мережа приходить в непридатність від попадання в неї не тільки дрібних комах, але і великих, від яких павук звільняється, обриваючи навколо невідповідною видобутку павутинні нитки.

«Полюють павуки просто. Мухи, комарі або інша комаха прилипають до павутині, павук уловлює вібрацію мережі і умертвляє видобуток укусом отруйних хелицер.

Отрута у крестовиков токсичний для безхребетних і хребетних тварин. У складі отрути є термолабильный гемолизин (гемотоксін), що діє на еритроцити кролика, щури, миші, людини, тоді як еритроцити морської свинки, коні, вівці та собаки до нього стійкі. Цей павук здатний прокусити шкіру людини, однак кількість отрути, яку він впорскує, практично необразливо. Біль слабка, швидко проходить», - розповів Іван Русев.

Нагадаємо, які інфекції переносять мухи, які сідають на їжу.

Як повідомляла Politeka, шершні атакують, що робити при укусі і чому можна померти.

Також Politeka писала, що робити, якщо вашу дитину покусали комахи.