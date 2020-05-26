Одеський суд відшукав нового винуватця пожежі в коледжі на Троїцькій і відправив його в СІЗО на 2 місяці

Ним виявився досить відомий одеський поет, письменник і культурний діяч Андрій Хаєцький, передає Politeka.net

Як розповіла одеська активістка Олена Ротарі, йому закидають порушення правил пожежної безпеки, що спричинило жертви у згорілому коледжі на Троїцькій.

В минулого року Хаєцький працював заступником директора коледжу, але за два тижні до трагедії 18 листопада вийшов наказ про його звільнення.

«4 листопада, він попередив керівництво коледжу, що звільняється за станом здоров'я. Усі, хто знайомий з Андрієм давно, знають, що у нього була операція на серці. Він за законом відпрацьовує два тижні, і 18.11 вийшов наказ про його звільнення», — повідомляє Олена Ротарі.

Тим часом справа викликала широкий резонанс громадськості. Багато одеситів вставили на захист Андрія Хаєцького. Люди вимагають випустити його на свободу.

Також одесити нагадали, що екс-керівник одеської ДСНС одіозний генерал Віктор Федорчакнаходится під домашнім арештом, чинне керівництво коледжу під нічним арештом, а в справі немає прізвища співробітника ДСНС, який в 2017 році дав директору висновок про те, що будівля відповідає нормам протипожежної безпеки. Але після всього цього суд вибрав самого беззахисної людини.

«Правда, завжди слабка, а за справедливість тобі назвуть ціну. На жаль, ми живемо в країні, де не працюють закони. Якщо у тебе є всі докази невинності, але немає грошей, то з тебе зроблять винного. Тому що під час розслідування гучної справи комусь потрібно будь-якою ціною втриматися в кріслі і відрапортувати про вдале розкриття», - написала Олена Ротарі.

"Просто обрали беззахисного, а може сподіваються, що він помре в СІЗО, так як відносно недавно Андрію робили операцію на серці, в нього інвалідність. Тоді може на нього вдасться ще щось звалити. Тварі кінчені, винні в смерті дітей, досі на волі",- написала автор і виконавець пісень Ольга Пулатова.

"Є інформація про те, що через посередників вимагали гроші за призначення судом запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Але оскільки у хабарі відмовили, суддя вліпив Хаецкому утримання під вартою на два місяці без права внесення застави", - написала блогер Олена Добровольська.

Нагадаємо, пожежа в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу стався 4 грудня близько 10 ранку. Пожежа спалахнула на третьому поверсі шестиповерхового будинку.

Остаточно ліквідовано вогонь був о 19:30. Зараз рятувальники займаються пошуком можливих жертв. 13 осіб, які перебували в будівлі, зараз вважаються зниклими безвісти

Відомо, що будівля на Троїцькій, 25, яке зайнялося - це будинок-пам'ятка архітектури. Там розміщується ряд приватних фірм і закладів, в тому числі інститут морської біології, одеський філіал інституту археології НАН України коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

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