У четвер, 4 червня, в одеському Приватбанку зафіксовано серйозний збій

Зокрема, клієнти "Приватбанку" з Одеси масово скаржаться на роботу мобільного додатку "Приват24".

Люди повідомляють, що не можуть зайти в додаток "Приват24" і він працює з найсильнішими збоями. Деякі розповіли, що тепер навіть зняти гроші з банкомату викликає труднощі.

У теж час, на сторінці Одеса оперативний у соцмережі Instagram з'явилось дивне відео.

На кадрах представники військових служб вантажать на машину вміст однієї з філій банку. Залишається неясним, чи пов'язано це з тим, що відбувається, чи ні.

Звернемо увагу, що офіційних повідомлень з цього приводу ще немає.

В соцмережах клієнти Приватбанку вже у всю коментують збій, при цьому не обійшлося без жартів.

"У програму на телефон не заходить взагалі", "Це звичайно весело, як тепер гроші зняти", "Чергова піраміда масштабів країни", "Приват24 не працює(", "Добре, що карта порожня", "Зміна влади", "Мобільний додаток не працює, через сайт зайшов без проблем", "Система не працює у всіх відділеннях Приват, так охоронець сказав", "Що незрозумілого, єврей забирає своє назад", "Не працює(( У мене теж не працює", - пишуть одесити.

Нагадаємо, масовий арешт рахунків Приватбанку, картки для зарплат і пенсій заблоковані: що відбувається.

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