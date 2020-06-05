За цей рік притягувався 10 разів

Стали відомі подробиці про 12-річного хлопчика, який наробила шуму в Одесі

Як передає Politeka.net, деталі розповіли в прес-службі ГУНП в Одеській області.

За інформацією правоохоронців, підліток вкрав ключі від авто у свого знайомого, а не у матері, як це повідомлялося раніше.

Крім того, у поліції підкреслили, що з початку року, 12-річна дитина стала фігурантом 10-ти кримінальних справ. Серед них одне викрадення, крадіжки телефонів, гаманців, грошей і велосипеда. Вісім з цих справ вже завершено, а матеріали направлені до суду.

«Вирішується питання про застосування до підлітка заходів виховного характеру. Після останнього правопорушення буде вирішуватися питання про поміщення підлітка в спеціалізований заклад виховного типу», - розповіли в поліції.

Також його мати буде оштрафована дев'ятий раз за цей рік.

Нагадаємо, в Одесі 12-річний підліток викрав ключі від автомобіля BMW у свого знайомого і вирішив покататися. В результаті він влаштував два ДТП.

Поліція наздогнала малолітньої гонщика і повернула матері. Однак дитина втікла вдруге і врізалася в стовп, а потім замкнулася в машині.

Поки копи намагалися дістати його з автомобіля, він вдарив по газам і спробував сховатися. Хлопця наздогнали і розбили скло в машині, щоб його дістати.

Найцікавіше, що 12-річний хлопчик був дуже дрібним і худим і керував машиною, сидячи на подушці.

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