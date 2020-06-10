Один з районів Одеси потонув в пробках

Одесу скували багатокілометрові затори

Відповідне відео оприлюднили місцеві ЗМІ. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Складна ситуація спостерігається в Суворовському районі.

Все із-за того, що заробили смуги громадського транспорту у напрямку з селища Котовського в бік Пересипу. Тепер проблема з пробками тільки посилилася.

Тому, щоб не стояти в заторах, приблизно чверть водіїв банально порушує ПДР, спрямовуючи свої машини на смугу для громадського транспорту або їдуть по тротуару. Тим більше, що правоохоронців, які могли б припинити порушення, немає.

Наголошується, що за графіком, виділені смуги працюють на Миколаївській дорозі вранці з 7:00 до 11:00, на Південній дорозі та вулиці Отамана Головатого на постійній основі.

Раніше ми писали, в Одесі громадяни Азербайджану влаштували справжній свавілля на дорозі.

Як повідомили в прес-службі патрульної поліції, 8 червня в районі Адміральського проспекту, сталося ДТП. Громадянин Азербайджану збив чотирьох дітей, коли вони переходили дорогу на пішохідному переході.

У поліції зазначили, що у 30-річного водія при собі не було водійського посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Патрульні склали відповідні матеріали за порушення ПДР.

У той же час очевидці розповіли, удар був такої сили, що діти полетіли без взуття. Один з постраждалих хлопчиків госпіталізований в лікарню.

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