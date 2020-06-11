У центрі Одеси пролунала стрілянина, а очевидці розповіли про підпал машини
Інцидент стався в четвер, 11 червня, близько 16:00 в провулку Катаєва. Люди розповіли, що чули звуки стрілянини, а також бачили, як люди у формі підпалили припаркований автомобіль Mercedes-Benz S 500. До місця події прибули пожежники, які загасили вогонь.
Як повідомляє видання «Думська», спалений автомобіль належав одеському адвокату, колишньому співробітникові мерії і кандидату в губернатори Максиму Болдіну. Юрист сам підтвердив, що постраждала саме його машина.
«Підпалили прямо під офісом, поліція вже затримала підозрюваного. Це однозначно спроба мене залякати. Але з якого саме приводу, поки прокоментувати не можу, це з'ясує слідство», - заявив Болдін.
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За словами очевидців, декілька невідомих в камуфляжі підпалили машину, після чого правоохоронці затримали їх зі стріляниною.
Раніше ми писали про те, що Одесу накрила хвиля злочинності з використанням зброї.
Зокрема, іноземець обстріляв з пістолета, що їде на велосипеді чоловіка, змусивши його стати на коліна і просити пощади. Свавілля стався на «Трасі здоров'я» поблизу пляжу «Дельфін» в травні.
44-річний громадянин Вірменії на грунті раптово виниклих неприязних відносин дістав пістолет і сім разів вистрілив у незнайомця, поранивши в обидві ноги і таз. Після цього зловмисник примусив потерпілого встати на коліна і просити вибачення.
Нагадаємо, іноземець відкрив стрілянину біля одеського пляжу, фото: "Змусив встати на коліна і...".
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