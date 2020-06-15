В Одесі зникла 16-річна дівчина, а її рідні не знаходять собі місця
Про зникнення неповнолітньої повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net.
За їх даними, Габрієлян Лаура Амаякивна, 2003 р. залишила місце проживання ще 10 червня і до теперішнього часу про місцезнаходження дівчини нічого не відомо.
Зникла була одягнена в блакитну футболку та чорні шорти, при собі мала бежевий рюкзак.
Прикмети дівчини: зріст 160 см, худорлявої статури.
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В поліції закликали з будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, прохання повідомляти в Портофранківський відділ по телефону (048) 779-49-66 або по спецлінії «102».
До цього ми писали, що в Одеській області розшукували зниклого 17-річного хлопця.
Так, стало відомо, що з притулку в райцентрі Миколаївка Одеської області 3 червня втік Терновецкий Богдан, 2003 року народження.
Зростання підлітка 155 см, він середньої статури. У Богдана темне волосся і карі очі.
Крім того, в Одеській області поліція і родичі розшукували безвісти зниклу дівчину, про яку немає звісток тривалий час.
Так, в Любашевским районі пропала 17-річна Борчук Тетяна Сергіївна.
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