В Одесі зникла 16-річна дівчина, а її рідні не знаходять собі місця

Про зникнення неповнолітньої повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net.

За їх даними, Габрієлян Лаура Амаякивна, 2003 р. залишила місце проживання ще 10 червня і до теперішнього часу про місцезнаходження дівчини нічого не відомо.

Зникла була одягнена в блакитну футболку та чорні шорти, при собі мала бежевий рюкзак.

Прикмети дівчини: зріст 160 см, худорлявої статури.

В поліції закликали з будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, прохання повідомляти в Портофранківський відділ по телефону (048) 779-49-66 або по спецлінії «102».

До цього ми писали, що в Одеській області розшукували зниклого 17-річного хлопця.

Так, стало відомо, що з притулку в райцентрі Миколаївка Одеської області 3 червня втік Терновецкий Богдан, 2003 року народження.

Зростання підлітка 155 см, він середньої статури. У Богдана темне волосся і карі очі.

Крім того, в Одеській області поліція і родичі розшукували безвісти зниклу дівчину, про яку немає звісток тривалий час.

Так, в Любашевским районі пропала 17-річна Борчук Тетяна Сергіївна.

Нагадаємо, що діти безслідно зникли на Одещині: як вони виглядають

Як повідомляла Politeka, роми влаштували облаву на людей в центрі Одеси: момент потрапив на відео

Також Politeka писала, знущання одеського поліцейського над дітьми сполохали Україну, за справу взялося ДБР: фото