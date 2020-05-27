Опасная банда представителей вольного народа снова активизировалась в центре Одессы

Очередное тому подтверждение – случай в Горсаду, свидетелями которого стали очевидцы. Они зафиксировали момент преступления на камеры телефонов, а затем разместили в местных пабликах, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На кадрах можно увидеть молодую девушку, сидящую на скамейке и женщину ромской внешности, которая, по всей видимости, применив гипноз, забирает всё ценности у своей жертвы.

Обратим внимание, что рядом также присутствуют другие члены банды ромов, присматривающие, чтобы никто не вмешался в процесс.

«Сезон открыт» - прокомментировал видео очевидец.

До этого мы писали, что в Одессе мужчина решил обчистить детский сад, пока он был закрыт на карантине.

Патрульные задержали предполагаемого вора в детском саду

Согласно информации, ночью в полицию обратились неравнодушные одесситы и сообщили о разбитом окне в детском саду, расположенном на улице Ришельевской.

Прибывшие на место патрульные полицейские обследовали территорию учебно-воспитательного заведения, а несколько позже обнаружили злоумышленника, который разбив стекло, вероятно пытался украсть два телевизора.

Нашествие цыган в центре Одессы Gepostet von Саша Юрченко am Mittwoch, 27. Mai 2020

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