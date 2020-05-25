Полиция бросила все силы на поиск двух подростков, которые пропали в Одессе и области

В розыск объявлен житель села Великий Дальник в Беляевском районе Морозов Сергей Алексеевич. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию местной полиции.

Известно, что 16-летний парень ушел из дома еще 20 мая текущего года и до настоящего времени не вернулся.

Приметы Сережи: на вид 15-18 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые. Особые приметы: под левым глазом шрам.

Был одет в зеленую куртку, спортивную серую кофту, синие брюки, черные кроссовки.

Полиция обращается ко всем неравнодушным гражданам, при получении любой информации о местонахождении разыскиваемого, обращаться по телефонам: (048) 779-46-62, (048) 52-25-771 или по спецлинии «102».

Между тем полиция устанавливает местонахождение Артура Тимчука, 2003 года рождения, который 22 мая самовольно покинул детское учреждение и до сих пор не вернулся.

«На вид Артуру 17-20 лет, худощавый, глаза карие, брови густые, волосы темно-русые», - сообщили в полиции и добавили, что был одет в красно-черную спортивную кофту и серые спортивные брюки.

«Всех, кто имеет любую информацию о местонахождении парня, просят обращаться в Раздельнянский ОП по телефону: (048) 53-5-04-42 или по спецлинии «102», - говорится в сообщении.

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