В Одессе пропала 16-летняя девушка, а ее родные не находят себе места

О пропаже несовершеннолетней сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net.

По их данным, Габриелян Лаура Амаякивна, 2003 г.р. покинула место проживания еще 10 июня и до настоящего времени о местонахождении девушки ничего не неизвестно.

Пропавшая была одета в голубую футболку и черные шорты, при себе имела бежевый рюкзак.

Приметы девушки: рост 160 см, худощавого телосложения.

В полиции призвали с любой информацией о месте нахождения разыскиваемой, просьба сообщать в Портофранковский отдел по телефону (048) 779-49-66 или по спецлинии «102».

До этого мы писали, что в Одесской области разыскивали пропавшего 17-летнего парня.

Так, стало известно, что из приюта в райцентре Николаевка Одесской области 3 июня сбежал Терновецкий Богдан, 2003 года рождения.

Рост подростка 155 см, он среднего телосложения. У Богдана темные волосы и карие глаза.

Кроме того, в Одесской области полиция и родственники разыскивали без вести пропавшую девушку, о которой нет известий длительное время.

Так, в Любашевским районе пропала 17-летняя Борчук Татьяна Сергеевна.

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