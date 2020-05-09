В субботу 9 мая на День Победы в Одессе не обошлось без потасовок

В частности, полиция зафиксировала нарушения общественного порядка и составила админпротоколы. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На Аллее Славы в парке Победы правоохранители призвали одесситов не толпиться и соблюдать карантин. Один из участников акции, который был без маски, в ответ на просьбу полицейских надеть средства защиты, принялся нецензурно бранится и оскорблять полицию. Копы схватили и задержали 50-летнего нарушителя.

«В отношении мужчины составили протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях», - рассказали в полиции.

Также на Аллее Славы полицейские остановили 29-летнего мужчину с георгиевской ленточкой на одежде.

При использовании запрещенной символики в Приморском отделе полиции на 29-летнего одессита составили протокол по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщили местные СМИ, несколько человек напали на журналистку Алену Балабу. Она намеревалась помочь полицейским разобраться с провокатором, в итоге Балабу избили и вырвали клок волос. Нападавшие задержаны и доставлены в отдел полиции.

Отметим, что на Аллее Славы, где расположен обелиск, а рядом захоронены павшие за Одессу герои, было много людей, которые возлагали цветы.

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