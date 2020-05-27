Ему грозит до 8 лет тюрьмы

Полиция взялась за одесского участкового, которого подозревают в жестоком обращении с детьми

Как пишет Politeka.net со ссылкой на пресс-службу государственного бюро расследований, ему грозит до 8 лет тюрьмы за превышение служебных полномочий.

Согласно версии следствия, в сентябре прошлого года капитан полиции, который на момент совершения преступления занимал должность инспектора по ювенальной превенции Хмельницкого отделения полиции, жестоко обращался с несовершеннолетними воспитанниками Центра социально-психологической реабилитации детей в Малиновском районе, применяя к ним физическую силу и моральное унижение.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Бывшая патрульная из Одессы Зоя Мельник добавила, что это тот самый полицейский, "на которого дети из приюта "Свитанок" жаловались, что он их избивал, таскал за волосы, унижал, ставил на колени и грозил приезжать и испражняться ребенку на голову".

Ранее мы писали, на пляже в Одессе произошли стычки между активистами силивиками в шлемах.

Беспорядки вспыхнули 26 мая на пляже «Золотой берег» на 16-й станции Большого Фонтана.

Как стало известно, активисты пришли на пляж, чтобы снести самовольно установленную летнюю террасу ресторана.

Однако снести не получилось: там их уже ждали силовики в шлемах, которые охраняют застройку. Началась толкотня.

Напомним, что дети бесследно пропали на Одесчине: как они выглядят

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