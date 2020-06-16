В Одесі батьки звернулися в поліцію з проханням розшукати з 14-річну дочку, яка вийшла з дому і пропала

Про це повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net.

Відомо, що зникла Дугінова Поліна 2006 року народження пізно ввечері 15 червня пішла з дому в невідомому напрямку і тепер від дівчинки немає ніяких звісток.

Вона була одягнена у чорну сорочку, чорні шорти та білі кросівки.

Поліна виглядає на 13-16 років. Її зріст 160-162 см, дівчинка середньої статури, сутула, волосся пофарбовані в рожевий колір середньої довжини, очі карі.

В поліції звертаються до всіх, кому що-небудь відомо про місце знаходження дівчини, повідомити за телефонами: (048) 766 90 34, (048) 766 89 98 або по спецлінії «102».

До цього в Одесі пропала ще одна 16-річна дівчина і її рідні не знаходять собі місця.

Габрієлян Лаура Амаякивна, 2003 р. залишила місце проживання ще 10 червня і до теперішнього часу про місцезнаходження дівчини нічого не відомо.

Зникла була одягнена в блакитну футболку та чорні шорти, при собі мала бежевий рюкзак.

Прикмети дівчини: зріст 160 см, худорлявої статури.

Крім того, в Одеській області поліція і родичі розшукували безвісти зниклу дівчину, про яку немає звісток тривалий час.

Так, в Любашевским районі пропала 17-річна Борчук Тетяна Сергіївна.

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