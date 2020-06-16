В Одессе родители обратились в полицию с просьбой разыскать из 14-летнюю дочь, которая вышла из дома и пропала
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net.
Известно, что пропавшая Дугинова Полина 2006 года рождения поздно вечером 15 июня ушла из дома в неизвестном направлении и теперь от девочки нет никаких вестей.
Она была одета в черную рубашку, черные шорты и белые кроссовки.
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Полина выглядит на 13-16 лет. Ее рост 160-162 см, девочка среднего телосложения, сутулая, волосы окрашены в розовый цвет средней длины, глаза карие.
В полиции обращаются ко всем, кому что-либо известно о месте нахождения девушки, сообщить по телефонам: (048) 766 90 34, (048) 766 89 98 или по спецлинии «102».
До этого в Одессе пропала еще одна 16-летняя девушка и ее родные не находят себе места.
Габриелян Лаура Амаякивна, 2003 г.р. покинула место проживания еще 10 июня и до настоящего времени о местонахождении девушки ничего не неизвестно.
Пропавшая была одета в голубую футболку и черные шорты, при себе имела бежевый рюкзак.
Приметы девушки: рост 160 см, худощавого телосложения.
Кроме того, в Одесской области полиция и родственники разыскивали без вести пропавшую девушку, о которой нет известий длительное время.
Так, в Любашевским районе пропала 17-летняя Борчук Татьяна Сергеевна.
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