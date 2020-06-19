Приєднається до американського есмінцю, який зайшов днем раніше

В акваторію Чорного моря зайшов американський десантний корабель USS Oak Hill (LSD-51)

Така інформація з'явилася на сайті Шостого флоту США, передає Politeka.net.



Повідомляється, що корабель приєднається до американському есмінцю USS Porter і вони разом будуть проводити "операції з безпеки на морі і підвищувати регіональну стабільність на море, спільну готовність і військово-морський потенціал з союзниками і партнерами в регіоні".

Наголошується, що це третій захід у Чорне море цього корабля, вперше він відзначився у 1997 році і в 2018-м.

У відомстві підкреслюється, що на борту Oak Hill знаходяться морські піхотинці 26-го морського експедиційного загону і персонал десантного штурмового загону.

Раніше ми розповідали про те, що військові США таємно висадилися в Одесі. Ввечері в Одесі приземлився літак C-40A Clipper з реєстраційним номером 168980, який є військової модифікацією Boeing-737 і використовується військово-морським флотом і військово-повітряними силами США.

Мета перебування повітряного судна, яке належить Сполученим Штатам, в Україні поки залишається невідомою.

Щоб не привертати зайву інтерес роззяв, літак забарвлений не в мілітаристські сірі тони, а несе цілком громадянську білу ліврею з смугами вздовж фюзеляжу.

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