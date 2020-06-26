Росія в ході навчань «Кавказ-2020», які будуть проводити в вересні 2020 року, може вдатися до провокацій у Чорному морі



Як передає Politeka, про це заявив представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Вадим Скібіцький. За даними Міністерства оборони, для участі в навчаннях запрошено контингенти збройних сил 17 країн-партнерів. Очікується задіяння у навчаннях 100 - 120 тисяч осіб, 3000 бойових броньованих машин (з них не менше 500 танків), 300 літаків, 250 вертольотів, 50 кораблів і до 5 підводних човнів.





«Це слід розглядати як елемент тиску на нашу країну. У це час посилиться інформаційна кампанія Росії, в тому числі з використанням українського інформаційного простору», — зазначив Скібіцький. Скібіцький зазначив, що російське керівництво буде використовувати навчання для демонстрації своєї військової могутності Україні та країнах Європи.