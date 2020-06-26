Росія в ході навчань «Кавказ-2020», які будуть проводити в вересні 2020 року, може вдатися до провокацій у Чорному морі
Як передає Politeka, про це заявив представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
За даними Міністерства оборони, для участі в навчаннях запрошено контингенти збройних сил 17 країн-партнерів. Очікується задіяння у навчаннях 100 - 120 тисяч осіб, 3000 бойових броньованих машин (з них не менше 500 танків), 300 літаків, 250 вертольотів, 50 кораблів і до 5 підводних човнів.
«Це слід розглядати як елемент тиску на нашу країну. У це час посилиться інформаційна кампанія Росії, в тому числі з використанням українського інформаційного простору», — зазначив Скібіцький.
Він додав, що основною метою буде залякування і нав'язування на всіх рівнях думки про необхідності виконання вимог Росії окупованих територій і здатність Кремля відстоювати свої інтереси із застосуванням сили.
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Нагадаємо, американський генерал Бен Ходжес заявив, що восени Росія спробує вторгнутися в Херсонську область.
За його словами, Росія перетворила окупований Крим на потужну військову базу, ачерез те, що на півострові не вистачає води, РФ може вторгнутися в Херсонську область України, використавши навчання, які будуть проходити у вересні цього року.
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