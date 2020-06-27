Мешканців Одеської області попереджають про повінь

Прогнозують, що вона зачепить частину міжнародної траси Одеса-Рені, пункти пропуску Паланка та кілька населених пунктів.

Як говориться в сюжеті 5 каналу, найбільше може постраждати селище Яськи, розташоване поблизу річки Турунчук – у рукаві Дністра.

У Яськах живуть понад 5000 людей. Половині з них загрожує підтоплення. Місцева влада застерігає людей про небезпеку і просить заздалегідь зібрати документи, гроші та цінні речі та готуватися до евакуації. 

Втім, більшість мешканців евакуюватися відмовляються.

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"Куди ми поїдемо і кому ми треба, яка евакуація, є човен, Будемо сподіватися, що до цього не дійде, все надії на всевишнього – на бога", – прокоментував місцевий мешканець Сергій Левенець. 

Нагадаємо, співробітники одеського обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій вже встановили наметовий табір в Біляївському районі.

Це необхідно для координації боротьби з наслідків можливого паводку на Дністрі. Рятувальники почали спостерігати за ситуацією на на річці чотирьох постах в Біляївці, Маяках, Яськах і Троїцькому.

25 червня рівень води на нижній ділянці Дністра і в його рукавах, у зокрема Турунчуке, піднявся майже на два м. За прогнозами експертів, в найближчим часом вода може піднятися ще на 2,5 м.

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