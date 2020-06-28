В Одеській області через паводок на річці Турунчук жителям села Троїцьке знадобилася допомога рятувальників

Як повідомляє Politeka з посиланням на Держслужбу надзвичайних ситуацій, бійці евакуювали стадо корів. Тварини не могли могли вибратися з острова, тому їх забрали за допомогою плаваючого транспортеру ПТС-М.







"Для надання допомоги жителям села Троїцьке з порятунку худоби, який залишився на пасовище, до острова Турунчук спрямований плаваючий транспортер ПТС-М. Нарази евакуйовані 10 голів худоби", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що ведуть постійний моніторинг обстановки в регіоні – рятувальники готуються до захисту територій від можливої повені.







Нагадаємо, співробітники одеського обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій вже встановили наметовий табір в Біляївському районі.

Це необхідно для координації боротьби з наслідків можливого паводку на Дністрі. Рятувальники почали спостерігати за ситуацією на на річці чотирьох постах в Біляївці, Маяках, Яськах і Троїцькому.

25 червня рівень води на нижній ділянці Дністра і в його рукавах, у зокрема Турунчуку, піднявся майже на два м. За прогнозами експертів, в найближчим часом вода може піднятися ще на 2,5 м.







Раніше повідомлялося, що на півночі Одеської області пройшов сильний дощ, який зіпсував життя місцевих жителів.

Там піднявся рівень води в річках, затоплено будинки, розмило дороги, повалило дерева і частково зруйнувалася дамба. Негода промчала по регіону та її наслідки місцеві жителі намагаються подолати досі, а рятувальники не справляються з нею.

Як писала Politeka, дамба може не витримати: в Одеській області терміново перекривають важливу дорогу.



Як повідомляла Politeka, водоспад утворився посеред житлового будинку в Одесі: в мережі показали наслідки потопу



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