Зміни можуть будт введено до кінця цього року

В Одесі чиновники хочуть самі знімати кондиціонери з фасадів історичних будинків, а рахунки за роботу виставляти власникам



Як передає Politeka, проект такого доповнення до існуючих правил благоустрою міста одноголосно підтримали члени постійної консультативної ради з архітектури.

Назва документа: «Порядок розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах і зовнішніх частинах будинків та споруд».

Наразі проект проходить узгодження в різних інстанціях. Потім його винесуть на громадські слухання і на сесію міськради. У мерії сподіваються, що правила почнуть діяти до кінця цього року.





Зараз у правилах благоустрою йдеться лише про те, що кондиціонери заборонені, але глибше ситуація не прописана. Тобто, не прописана можливість демонтажу, його порядок, а також хто це має робити і за чий рахунок.



Нагадаємо, Одеса опинилася в списку міст-лідерів з порушення карантину.

За даними МВС, за останні дні найбільше порушень карантину виявлено у Вінницькій, Львівській, Одеській, Тернопільській областях та в Києві.

За словами правоохоронців і користувачів соцмереж, ніяких обмежень не дотримується ні в громадському транспорті, ні на одеських пляжах немає дотримання соціальної дистанції і масочного режиму. Така ж ситуація і в одеських нічних клубах.







Як повідомляє система моніторингу РНБО, за останню добу в Україні виявили 917 нових випадків захворювання китайським вірусом. 19 осіб померли і 233 — одужали.

За весь період епідемії в Україні 18 934 пацієнтів одужали, 1 120 осіб померли.

За добу (27 червня) в Одеській області зареєстрували 34 нових випадків захворювання. За добу 88 пацієнтів одужали і ніхто не помер.

З початку епідемії в Одеській області виявили 1 601 випадок захворювання на COVID-19.



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