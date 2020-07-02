В одеському морі помітили бойові кораблі

Як передає Politeka.net, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За словами очевидців, кораблі прямували від 10-ї до 16-ї станції Великого Фонтану.

З'ясувалося це була репетиція морського параду на честь Дня Військово-морських сил України. З десяток одиниць національного флоту курсували уздовж узбережжя.

Це свято відзначається в цій країні з 1997 року, він був встановлений на честь перших широкомасштабних навчань українського військового флоту «Море — 1996».



В цей день традиційно проводиться огляд бойової готовності українського флоту.

Зазначимо, що військово-морський парад 5 липня буде проходити в Одесі вдруге історію незалежної України.

Також очікується візит президента України Володимира Зеленського.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області морпіхи десантувалися на берег і відбили атаку умовного противника.

Висадку з вертольотів, оборону ділянки узбережжя і транспортування на кораблях Військово-морських сил військовослужбовці відпрацювали 88-го окремого батальйону морської піхоти, який дислокується у Болграді Одеської області.

Після цього вони зайняли кругову оборону і провели навчальні стрільби по морських мішенях, відбиваючи висадку умовних ворожих диверсантів.

Нагадаємо, Зеленський приголомшив українців закликом про договір з Путіним: "Ви ж розумієте, що без цього..."

Як повідомляла Politeka, Зеленський зробив щедрий подарунок внучці диктатора Муссоліні після її поїздки в "ЛДНР".

Також Politeka писала, що Зеленському нагадали головні зашквары на посаді президента: "Путін - нормальний пацан".