У центрі Одеси жорстоко побилися підлітки, в результаті чого один з них втратив свідомість

Відео розборок розмістили очевидці в місцевому паблику «Підслухано Одеса», передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Інцидент трапився днями на Думській площі, що в самому серці Одеси.

За розповідю свідків, конфлікт розгорівся після прохання одного з хлопців покататися на скейтборді.

«Мій друг (блондин) почав докопуватися до цього хлопчика, за типом "дай покататися на самокаті". Той почав говорити, мовляв, ні, давайте, хлопці, до побачення, мої друзі почали його діставати, за те, що він самокатер, він сказав їм заткнутися, почалася сварка, яка переросла в бійку», - розповів очевидець.

На кадрах видно, як під час бійки двох підлітків, третій вдарив скейтбордом одного з них по голові.

Працівники муніципальної охорони затримали забіяк до приїзду поліції, хоча вони намагалися втекти. Потерпілому викликали "швидку" і надали першу медичну допомогу.

Раніше ми вже писали, в Чорноморську, що під Одесою, група підлітків побила хвору дівчинку.

Як стало відомо, одна дівчина накинулася на іншу, повалив її на землю і побила під схвальні крики і вигуки інших підлітків

Все це знімали на камеру телефону учасники розборок.

Gepostet von Саша Юрченко am Montag, 6. Juli 2020

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