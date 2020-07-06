Ситуація із захворюваністю китайським вірусом в Одесі та області продовжує залишатися тривожною

Зокрема, за добу в Одеському регіоні додалося 18 нових випадків захворювання, з яких 13 – одесити і п'ять – жителі районів області. Всього ж в нашому регіоні з початку епідемії захворіло 1883 осіб. При цьому померли вже 25 пацієнтів, з них 10 - одесити. Такі дані оприлюднила прес-служба МОЗ, передає Politeka.net.

Наголошується, що видужали 827 інфікованих, продовжує хворіти 1018 пацієнтів, на даний момент хворіє 1031 осіб.

Як повідомили в прес-службі міськради, з усіх хворих в області 398 осіб — жителі Одеси.

На даний момент в одеській інфекційній лікарні перебуває 46 пацієнтів з вірусом, з них 45 - жителі Одеси. За минулу добу в лікарню поступили 13 осіб з підозрою на це захворювання. З усіх хворих три людини знаходяться у важкому стані, 43 - в стані середньої тяжкості.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський розкритикував владу Одеської області, які не справляються зі своїми обов'язками, він обурився тим, що досі не прибрали затонулий танкер "Делфі".

"Я вам кажу свою особисту думку. З листопада танкер не прибирають - це ганьба для країни і для Одеси, зокрема. У нас зараз є остання дата, тому я вас дуже прошу до 20 числа приберіть це судно", – розпорядився президент.

Нагадаємо, що Зеленський в Одесі зупинився в незаконному готелі: відео президентського відпочинку

Також Politeka писала, що під Одесою стадіон пішов під воду після відкриття Зеленського: кадри пригоди

Як Politeka повідомляла, що військові кораблі привели в бойову готовність в акваторії Одеси: вражаючі кадри