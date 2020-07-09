Група військових кораблів НАТО увійшла в Чорне море з подальшим відвідуванням Одеси

Як повідомив керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрій Клименко, кораблі Північноатлантичного альянсу візьмуть участь в навчаннях, зокрема в українсько-американських навчаннях «Сі Бриз» та буде перебувати в чорноморських водах до 29 липня.

За його інформацією, вони будуть відпрацьовувати нові доктрини і бойові тактики, а також взаємодія з українськими кораблями.

Так, 7 липня в Чорне море зайшла частина SNMG-2: корабель постачання ВМС Греції HS Aliakmon (A-470), тральщики TCG Amasra (М 266) ВМС Туреччини, ESPS Tambre (М 33) ВМС Іспанії і ITS Gaeta (5554) з Італії. Тральщики відпрацюють пошук і знищення морських мін, а також супровід кораблів через мінні загородження.

Раніше ми писали, що в акваторію Чорного моря зайшов американський десантний корабель USS Oak Hill (LSD-51). Така інформація з'явилася на сайті Шостого флоту США.



Повідомляється, що корабель приєднається до американському есмінцю USS Porter і вони разом будуть проводити "операції з безпеки на морі і підвищувати регіональну стабільність на море, спільну готовність і військово-морський потенціал з союзниками і партнерами в регіоні".

Наголошується, що це третій захід у Чорне море цього корабля, вперше він відзначився у 1997 році і в 2018-м.

Нагадаємо, корабель НАТО зайшов до Одеси

Як повідомляла Politeka, війська НАТО влаштувалися в Одесі

Також Politeka розповідала, кораблі НАТО залишили Одесу, але один терміново повернувся: спливла справжня причина, кадри